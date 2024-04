Kiedy gra Hurkacz ATP Madryt 2024 Drabinka Z kim gra Hurkacz pierwszy mecz

Wielu kibicom pęknie serce po tym, co napisała Iga Świątek. Dobitniej się już nie da. Poleciała na mecz Real - Barcelona i...

Hubert Hurkacz w Madrycie wraca do cyklu ATP. Polak po triumfie w turnieju ATP 250 w Estoril doszedł do 1/8 finału w Monte Carlo, a potem zrobił sobie przerwę w startach. Postawił na odpoczynek i spokojne treningi.

Za nami losowanie drabinki turnieju ATP Masters 1000 w Madrycie. Hubert Hurkacz rywalizację zacznie w 2. rundzie, a jego rywalem będzie Jack Draper (nr 43) albo kwalifikant. Wrocławianin z Brytyjczykiem grał cztery razy, a bilans tej rywalizacji to 3-1 dla Polaka. Hurkacz pokonał Drapera niedawno w Monte Carlo - 6:4, 3:6, 7:6. Brytyjczyk jest leworęczny, a z takimi Hubiego czasami ciężko się gra. Jeżeli jednak dojdzie do kolejnego meczu Hurkacza z Draperem, to nasz tenisista oczywiście będzie faworytem.

ATP Madryt 2024: Kiedy gra Hurkacz pierwszy mecz?

Hubert Hurkacz pierwszy mecz w turnieju ATP w Madrycie zagra w 2. rundzie, więc do rywalizacji przystąpi w piątek 26 kwietnia lub w sobotę 27 kwietnia. Transmisje TV z turnieju ATP w Madrycie na antenie Polsatu Sport i innych sportowych kanałach Polsatu.

