Iga Świątek zarobiła już na korcie więcej niż Agnieszka Radwańska! Właśnie ją wyprzedziła, kosmiczne pieniądze

Aryna Sabalenka wypaliła o meczu z Igą Świątek. Zdecydowała się to wyraźnie podkreślić. Wysłała ostrzeżenie

Stało się! Agnieszka Radwańska nie jest już polską tenisistką, która zarobiła w trakcie kariery najwięcej pieniędzy w turniejach. Za awans do finału turnieju WTA w Madrycie Iga Świątek zarobiła już 512,2 tys. euro czyli ok. 550 tys. dolarów. A to oznacza, że w sumie z turniejowych nagród uzbierała 27,76 tys. dolarów. Iga Świątek wyprzedziła zatem Radwańską, która w dorobku ma 27,68 mln dolarów.

Ile zarobiła Iga Świątek za finał w Madrycie 2024 Nagrody pieniężne

Iga Świątek wyprzedziła już Agnieszkę Radwańską, mimo, że w maju skończy dopiero 23 lata. Kto zarobił najwięcej? Oczywiście siostry Williams. Na 1. miejscu z gigantyczną przewagą jest wciąż Serena z 94,81 mln dolarów.

Iga Świątek w finale turnieju WTA w Madrycie zagra z Aryną Sabalenką (sobota, godz. 18.30). Będzie to rewanż za ubiegłorocznych finał, który Polka przegrała 3:6, 6:3, 6:3. Jeżeli Iga pokona Sabalenkę, jej dorobek w stolicy Hiszpanii powiększy się z 550 tys. do 1,03 mln dolarów (963 tys. euro).

Lista płac wszech czasów WTA

1. S. Williams 94,81 mln dolarów

2. V. Williams 42,64

3. S. Halep 40,22

4. M. Szarapowa 38,77

5. W. Azarenka 37,46

5. P. Kvitova 37,25

7. K. Woźniacka 35,90

8. A. Kerber 32,30

9. I. Świątek 27,76

10. A. Radwańska 27,68