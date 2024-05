Sensualne zdjęcie Radwańskiej z potężnym dekoltem. Kto potrafi oderwać wzrok, ten nie docenia piękna

Iga Świątek znów zagra z Aryną Sabalenką o tytuł w Madrycie! Są powody do obaw?

Aryna Sabalenka wypaliła o meczu z Igą Świątek. Zdecydowała się to wyraźnie podkreślić. Wysłała ostrzeżenie

Madison Keys zdradziła, jak się gra z Igą Świątek! To prawdziwy koszmar!

Choć Urszula Radwańska nie odnosiła nigdy na korcie tak wielkich sukcesów jak jej starsza siostra - Agnieszka - to cieszy się w kraju podobną popularnością. Młodsza z krakowskiego rodzeństwa zawdzięcza to nie tylko sportowym dokonaniom, których mimo wszystko nie można jej odmówić. Gdyby Urszula Radwańska nie została tenisistką, to z pewnością mogłaby zrobić wielką karierę na wybiegu dla modelek. Od lat postrzegana jest jako jedna z najpiękniejszych Polek i takie miano z pewnością jej się należy. Nienaganna figura, o którą dba każdego dnia, oraz twarz piękności sprawiają, że krakowianka jest obiektem westchnień tysięcy, jeśli nie milionów, rodaków. A zdjęcia takie, jakie pojawiło się ostatnio na jej instagramowym profilu tylko wzmacniają popularność.

Madison Keys zdradziła, jak się gra z Igą Świątek! To prawdziwy koszmar!

Gorące zdjęcie Radwańskiej w internecie

Urszula Radwańska po raz kolejny zdecydowała się na publikację zdjęcia ze specjalnej sesji. Biało-czarna fotografia w obcisłym body porusza zmysły. Uwagę przyciąga też głęboko wycięty dekolt tenisistki. Jednocześnie nie byłaby ona sobą, gdyby nie dodała paru słów motywacyjnych do internetowego wpisu.

"Wątpienie w siebie zabija więcej marzeń niż jakakolwiek porażka. Więc na co czekasz?" - zapytała oddanych fanów na portalu społecznościowych przy zdjęciu autorstwa fotografki Dominiki Woźniak.

Zrobiliśmy ciasto Anny Lewandowskiej. Trudno opisać ten smak, w środku wyszło zielone