Zrobiliśmy ciasto Anny Lewandowskiej. Trudno opisać ten smak, w środku wyszło zielone

Napisać, że Anna Lewandowska to kobieta wielu talentów, to nic nie napisać. Od lat zmienia życie Polek na lepsze i pozwala im na nowo uwierzyć w siebie. Żona piłkarza - Roberta Lewandowskiego - to ceniona trenerka fitness, ekspertka do spraw dietetyki, ale też doskonale odnajduje się jako motywatorka i zagrzewająca do zmian rodaczki kobieta. Od niedawna dobrze idzie jej również taniec - szczególnie upodobała sobie zmysłową bachatę. Teraz postanowiła swoimi pasjami zarażać w mediach społecznościowych oraz... domu. Lewandowska wraz z córką zawitała do kuchni i matka z córką przygotowały specjalne ciasto. Efekt był na tyle zadowalający, że wybranka serca piłkarza FC Barcelona podzieliła się nim publicznie.

Oto jak wygląda ciasto Anny Lewandowskiej

Anna Lewandowska przywiązuje dużą uwagę do tego, co zamieszcza w sieci. Trudno się temu dziwić - w końcu jej profil na Instagramie to doskonały nośnik reklamowy. Ciasto, jakie zaproponowała wraz z córką nie mogło być słabe. Ale nie mogło być też np. zwykłą szarlotką. Nie wpisałaby się ona w dietetyczny kanon. Wybór padł więc na specjalny przepis na ciasto szpinakowe. Efektownie prezentujące się zielone wnętrze tego wypieku zachwyca nie tylko smakiem, lecz także wyglądem.

Anna Lewandowska zaskoczyła na Instagramie

Z pewnością niewielu spodziewało się, że Laura - córka Lewandowskich - z takim zapałem pomaga w kuchni. Wypiek jej i mamy został dodatkowo opisany na portalu społecznościowym. "Wasze maluchy też lubią pomagać w kuchni? Dzisiaj szefem kuchni - Laura. Serwuje Wam ciasto szpinakowe - enjoy" - czytamy na Instagramie. Okazało się również, że całe takie ciasto jest całkiem szybkie w przygotowaniu. Pół godziny i gotowe!