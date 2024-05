Czarny dzień w historii Pogoni Szczecin. Porażka na boisku i w gabinetach [KOMENTARZ…

Robert Podoliński surowo o postawie Pogoni w finale Pucharu Polski. Tak określił to, co zrobili Portowcy, mocny przekaz

Polityka transferowa prowadzona przez prezesa Pogoni Jarosława Mroczka polega na tym, że jeśli utalentowany Polak osiągnie cenę 1 mln euro, to jest na sprzedaż. Szybko dajemy kontrahentowi numer konta i dobijamy targu. Doprowadził do tego, że w składzie Portowców wyszło trzech Polaków, a więcej - bo pięciu – było w krytykowanej przez wielu za „hiszpańską opcję” Wiśle.

Niektórzy z obcokrajowców z Pogoni byli obecni na Stadionie Narodowym ciałem, ale nie duszą. Wskutek takich działań Pogoń ma tylko 12-13 piłkarzy na poziomie potrzebnym do wywalczenia lokaty dającej możliwość gry w europejskich pucharach, i pewnie w nich nie zagra. Zarządzający klubem ze Szczecina przypominają ludzi żyjących w zamkniętej bańce, którzy swoją wiedzą, jeśli nie przewyższyli, to dogonili Florentino Pereza i cały management Realu Madryt. Skoro nawet Kamil Grosicki przyznał, że nie wiedział co się z nim działo w tym meczu, to wystarczający sygnał, że w klubie potrzebny jest trener dbający o mental i psychikę piłkarzy. Dla prezesa klubu ważniejsze jest, żeby pokazać się w stadionowej loży w otoczeniu ulubionych polityków, a nie zadbanie o prawdziwych fachowców pracujących nad rozwojem zespołu. Kibiców traktuje jak bankomat, prosząc czy bardziej sugerując wsparcie finansowe, a ci mimo rozczarowań sportowych nie odwracają się od klubu. Na mecz finałowy miałem okazję podróżować z kilkoma z nich, a wśród nich był taki, który jechał na czwarty finał Pogoni w PP w przeciągu 43 lat! Bo raz czwarty przegrany, a tym razem dostał wyjątkowo mocno mokrą szmatą w twarz. Można śmiało zakładać, że nie po raz ostatni, jeśli nie zmieni się sposób czy osoby zarządzające jego ukochanym klubem.

