Kiedy gra Hurkacz Ćwierćfinał ATP Paryż Hurkacz - Dimitrow O której godzinie gra Hurkacz kolejny mecz 1/4 finału

Hubert Hurkacz w ćwierćfinale turnieju ATP w Paryżu! Pokonał słabości i dalej walczy o awans do ATP Finals [WYNIK]

Hubert Hurkacz jest już w 1/4 finału turnieju ATP Masters 1000 w Paryżu. Polak mimo wyraźnego zmęczenia pokonał 6:4, 6:3 Argentyńczyka Francisco Cerundolo. Tenisista z Wrocławia walczy o awans do ATP Finals w Turynie i każde zwycięstwo przybliża go do tego celu. Kolejnym rywalem Hurkacza będzie Grigor Dimitrow. Doświadczony Bułgar łatwo ograł 6:2, 6:2 reprezentującego Kazachstan Aleksandra Bublika. Mecz Hurkacz - Dimitrow w ćwierćfinale turnieju ATP w Paryżu zostanie rozegrany w piątek 3 listopada. Poniżej więcej informacji.

Hubert Hurkacz i Grigor Dimitrow grali ze sobą trzy razy. Wszystkie trzy spotkania wygrał Bułgar, ale były to bardzo zacięte i dramatyczne pojedynki. Dimitrow najpierw pokonał Hurkacza 3:6, 6:4, 7:6(2) dwa lata temu w Indian Wells, a potem ograł wrocławianina 6:4, 3:6, 7:6(2) na mączce w Monte Carlo w 2022 r. Do trzech razy sztuka? Nic z tego. Ostatnio Grisza też był górą - 7:6, 7:6 w Rotterdamie. Doświadczony Dimitrow zajmuje 17. miejsce w rankingu, ale potencjał ma wciąż bardzo duży, znany jest z tego, że kiedy jest w wysokiej formie, potrafi ogrywać najlepszych. Wygrał już m.in. kończące sezon ATP Finals. Długo porównywany był do Federera, prezentując dość podobny styl gry.

Mecz Hubert Hurkacz - Grigor Dimitrow w ćwierćfinale turnieju ATP w Paryżu zostanie rozegrany w piątek 3 listopada. Czekamy na plan gier i podamy tutaj godzinę meczu Hurkacz - Dimitrow. Transmisja TV z turnieju ATP w Paryżu na Polsacie Sport i innych sportowych kanałach Polsatu.

