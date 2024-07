Kiedy gra Iga Świątek 2. runda IO Paryż Z kim i o której godzinie kolejny mecz Świątek?

Boris Becker i Agnieszka Radwańska o Idze Świątek przed igrzyskami! Co największym wyzwaniem dla Polki?

Iga Świątek zameldowała się w 2. rundzie turnieju olimpijskiego w Paryżu. Jednak mecz z Iriną-Camelią Begu (6:2, 7:5) nie był łatwy, a Polka była nawet blisko przegrania drugiego seta. Grała nierówno i nerwowo. - Pierwsze rundy nigdy nie są łatwe, więc w pewnym sensie daję sobie kredyt na to, żeby jeszcze wkręcić się tutaj w odpowiedni rytm i w odpowiednią grę - powiedziała po meczu Iga Świątek w rozmowie z polskimi dziennikarzami. - W drugim secie na pewno popełniłam sporo błędów i ten wynik nie był sprzyjający, ale najważniejsze dla mnie jest to, że właśnie w trzech ostatnich gemach poprawiłam swój poziom, poprawiłam swoją koncentrację i wygrałam ten mecz w dwóch setach.

Kiedy gra Iga Świątek w 2. rundzie IO Paryż O której godzinie?

Iga Świątek pod dachem traci dużo ze swoich atutów. Tak samo było na początku tegorocznego Roland Garros. Wtedy też na początku turnieju padał deszcz i Polka grała pod dachem, w wtedy jej topsinowa moc jest mocno przytłumiona. Wysłannik "Super Expressu" zapytał Igę, czy to było dla niej głównym problemem. - Myślę, że zdecydowanie warunki sporo zmieniły, bo większość treningów zagrałam tutaj w gorącej pogodzie i te piłki skakały. Teraz zrobiły się trochę ciężkie i czasami właśnie ten mój topspin nie działał tak jak zazwyczaj. Ale szczerze mówiąc, to samo było właśnie na Rolandzie Garrosie na początku i raczej nie przywiązuję się do tego. Postaram się po prostu następnym razem, gdy będę grała też w takich warunkach, dostosować się trochę lepiej i popełniać trochę mniej błędów - stwierdziła liderka rankingu WTA.

Z kim gra Iga Świątek rywalka w 2. rundzie IO Paryż 2024

Iga Świątek rywalkę w 2. rundzie turnieju olimpijskiego w Paryżu pozna w niedzielę 28 lipca po meczu Nadia Podoroska (Argentyna) - Diane Parry (Francja). To spotkanie zostało przełożone z soboty z powodu opadów deszczu. Iga Świątek kolejny mecz w 2. rundzie zagra w poniedziałek 29 lipca. Czekamy na plan gier i podamy tutaj godzinę meczu Igi Świątek w 2. rundzie.

QUIZ: Ile wiesz o Idze Świątek? Pytanie 1 z 30 Na której nawierzchni najbardziej lubi grać Iga Świątek? na trawie na mączce na kortach twardych Dalej