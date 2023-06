KIEDY gra Iga Świątek 3. runda Roland Garros Z KIM gra Iga Świątek kolejna rywalka w 3. rundzie French Open w Paryżu

Iga Świątek nie zwalnia tempa i jest już w 3. rundzie Roland Garros. Polka pokonała właśnie Amerykankę Claire Liu i było to już jej drugie zwycięstwa nad tą tenisistką w 2023 roku. Kolejną rywalką liderki rankingu będzie Chinka Xinyu Wang, która ograła 7:6, 6:2 Szwedkę Rebeccę Peterson. Iga Świątek mecz w 3. rundzie Roland Garros zagra w sobotę 3 czerwca 2023 r. Poniżej więcej informacji.

Iga Świątek w Paryżu broni tytułu i pozycji numer 1 w rankingu. Polka triumfowała w Roland Garros w latach 2020 i 2022 i walczy teraz o trzecie zwycięstwo we French Open. Awans do 3. rundy wywalczyła dzisiaj również Jelena Rybakina, jedna z dwóch największych rywalek Igi Świątek. Nasza gwiazda może z nią zagrać w półfinale. - Presja? Oczywiście, że ją czuję - przyznała Iga Świątek. - Skłamałabym, gdybym powiedziała, że jej nie odczuwam. Ale staram się po prostu nad tym pracować, tak żebym mogła normalnie grać swój tenis, niezależnie od wszystkich okoliczności i oczekiwań. To nie jest łatwe, ale myślę, że właściwe radzenie sobie z presją to teraz najważniejsza rzecz w tenisie, ja już wiem, jak sobie z nią radzić – dodała Polka.

Broniąca tytułu Iga Świątek w Roland Garros triumfowała w latach 2020 i 2022. Legendarny John McEnroe uważa, że Polka ma największe szanse na zwycięstwo. Jednocześnie podkreśla, że Jelena Rybakina i Aryna Sabalenka są w stanie zdetronizować naszą gwiazdę w Paryżu. - Moją faworytką w turnieju kobiet jest Świątek, bo uważam, że na mączce jest wciąż krok przed wszystkimi - powiedział słynny Amerykanin, obecnie ekspert Eurosportu. - Jednak myślę, że Sabalenka i Rybakina są w stanie zdmuchnąć ją z kortu, bo uderzają bardzo mocno i potężnie serwują, zwłaszcza Rybakiną. Nie wiem, czy będą w stanie to robić wystarczająco długo, ale kobiety grają do dwóch wygranych setów, a nie do trzech. Dlatego myślę, że takie zawodniczki mogą sprawić problemy Świątek. Mimo to jest moją faworytką - dodał John McEnroe.

Iga Świątek mecz w 3. rundzie Roland Garros zagra w sobotę 3 czerwca 2023 r. Jej rywalką będzie Chinka Xinyu Wang. Transmisje TV z Roland Garros 2023 na antenie Eurosportu 1 i 2 oraz online na Eurosporcie Extra w Playerze.