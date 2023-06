Hurkacz - Varillas RELACJA NA ŻYWO ONLINE Roland Garros Hurkacz - Varillas NA ŻYWO RELACJA LIVE Hurkacz WYNIK meczu dzisiaj w Paryżu 2.06.2023

Na żywo Hubert Hurkacz - Juan Pablo Varillas Najnowsze wpisy relacji pojawiają się na górze Witamy w naszej relacji na żywo z meczu Hubert Hurkacz - Juan Pablo Varillas w 3. rundzie Roland Garros. Początek spotkania ok. godz. 17-18

Hubert Hurkacz już dzisiaj zagra w 3. rundzie Roland Garros, a rywalem Polaka będzie Peruwiańczyk Juans Pablo Varillas (nr 94 ATP). Tenisista z Wrocławia ma już za sobą w Paryżu dwa pięciosetowe spotkania. Czy wytrzyma kondycyjnie? Varillas też toczył już we French Open ciężkie mecze, w których odrabiał straty. Przed nami ciekawy mecz, w spotkaniach Hurkacza z pewnością nie brakuje emocji. Polak rywalizację w Paryżu zaczął od zwycięstwa 6:3, 5:7, 6:4, 2:6, 6:4 nad Belgiem Davidem Goffinem. Potem był wyczerpujący mecz z Tallonem Griekspoorem wygrany 6:3, 5:7, 6:7, 7:6, 6:4. W sumie spędził na korcie już ponad osiem godzin.

Hubert Hurkacz w poprzedniej edycji Roland Garros doszedł do 4. rundy i był to jego zdecydowanie najlepszy występ w karierze w paryskim Szlemie. Polak przegrał wtedy 2:6, 3:6, 6:3, 3:6 z Casperem Ruudem, późniejszym finalistą. - Zawsze jest chęć zrobienia kolejnego kroku do przodu. Oczywiście poziom jest wysoki, a moje ostatnie wyniki nie były fantastyczne, ale spędziłem teraz dużo czasu na korcie treningowym, więc robimy, co możemy - powiedział Hurkacz w rozmowie z Eurosportem. Hurkacz broni teraz dużo punktów w rankingu. Wrocławianin wychowywał się na mączce, ale powszechnie wiadomo, że lepiej czuje się na szybkich nawierzchniach, na których efektywniej wykorzystuje swoje atuty.

Hubert Hurkacz po awansie do 3. rundy Roland Garros mimo zmęczenia tryskał pozytywną energią. - Mega się cieszę z tego zwycięstwa, bo była ogromna walka. Tallon niesamowicie walczył i serwował, szczególnie przy moich breakpointach. Dziękuję wszystkim za niesamowite wsparcie, na pewno podnieśliście mnie na duchu. Takie chwile są piękne, cieszę się, że mogłem wam dać trochę radości - powiedział Hurkacz w rozmowie z Eurosportem. Peruwiańczyk Juan Pablo Varillas, kolejny rywal Hurkacza, pokonał 1:6, 4:6, 6:3, 6:1, 6:1 doświadczonego Hiszpana Roberto Bautistę Aguta. Polak nigdy wcześniej z nim nie grał.

Mecz Hubert Hurkacz - Juan Pablo Varillas w 3. rundzie Roland Garros zostanie rozegrany w piątek 2 czerwca 2023. Początek meczu Hurkacz - Varillas ok. godziny 17-18. Portal sport.se.pl zaprasza na relację na żywo z meczu Hurkacz - Varillas w Roland Garros.