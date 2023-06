i Autor: AP Jelena Rybakina wycofała się Roland Garros! Tajemnicze tłumaczenia wielkiej rywalki Igi Świątek!

Szokująca decyzja

Jelena Rybakina wycofała się Roland Garros! Tajemnicze tłumaczenia wielkiej rywalki Igi Świątek!

Jelena Rybakina wycofała się z Roland Garros! Pochodząca z Rosji reprezentantka Kazachstanu na Igę Świątek mogła trafić w półfinale. Ostatnio Rybakina ogrywała Polkę, więc wydawało się, że może to być najtrudniejsza przeszkoda na drodze naszej gwiazdy do trzeciego triumfu w Paryżu. Do meczu Świątek - Rybakina jednak nie dojdzie. Mistrzyni Wimbledonu tuż przed sobotnim meczem z Hiszpanką Sorribes Tormo w 3. rundzie oddała mecz walkowerem. Dlaczego Rybakina wycofała się z Roland Garros?