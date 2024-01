Australian Open: Kiedy gra Iga Świątek - Linda Noskova O której gra Iga Świątek mecz dzisiaj 3. runda

Iga Świątek w 3. rundzie Australian Open zagra z Czeszką Lindą Noskovą. Jest już PLAN GIER i tym razem nie trzeba zarywać nocy. Mecz Światek - Noskova w sobotę o godzinie 9 rano polskiego czasu. Poniżej więcej informacji

Iga Świątek awansowała do 3. rundy Australian Open po szalonym horrorze. Niesamowita Polka w trzecim secie przegrywała już z Danielle Collins 2:4 i 0-40, ale poderwała się do walki i pokonała Danielle Collins 6:4, 3:6, 6:4. Amerykanka grała jak w transie. Bombardowała potężnymi returnami Igę Świątek, która długimi momentami była kompletnie bezradna. Kiedy wydawało się, że liderka rankingu nie zdoła już uniknąć przykrej porażki, nasza gwiazda poderwała się do walki. Po zwariowanej końcówce mogła się cieszyć z awansu. Jej kolejną rywalką będzie Czeszka Linda Noskova (nr 50), mistrzyni juniorskiego Roland Garros 2021.

O której gra Iga Świątek 3. runda Australian Open Kiedy gra Iga Świątek z Noskovą?

Linda Noskova w poprzedniej rundzie Australian Open pokonała 6:3, 1:6, 6:4 Amerykankę McCartney Kessler. 19-latka to duży talent. Iga Świątek grała z Noskovą raz w turnieju WTA w Warszawie w minionym sezonie. Polka wygrała wtedy 6:1, 6:4. Liderka rankingu będzie faworytką, a zwycięstwo wyszarpane w szalonym meczu z Danielle Collins powinno ją jeszcze bardziej podbudować. Liderka rankingu WTA wygrała już 18 meczów z rzędu.

Kiedy Iga Świątek gra w 3. rundzie Australian Open Z kim gra Iga Świątek

- O mój Boże, nie wiem jak mi się udało to wygrać! Byłam już na lotnisku! – zażartowała Iga Świątek w czasie wywiadu na korcie po meczu z Danielle Collins. - To nie było łatwe. Kiedy poczułam, że nabrałam rozpędu, ona nagle zaczęła grać dwa razy szybciej i przez kilka gemów nie miałam pojęcia, jak na to zareagować. Ale wróciłam i pomyślałam, że jedyne, na czym mogę się skupić, to ja i moja gra. Przestałam przejmować się tym, jak ona zagra, po prostu skupiłam się na sobie - dodała Iga Świątek.

Iga Świątek Kiedy gra w 3. rundzie Australian Open O której gra Iga Świątek z Noskovą

Mecz Iga Świątek - Linda Noskova w 3. rundzie Australian Open zostanie rozegrany w sobotę 20 stycznia. Początek meczu Świątek - Noskova o godzinie 9 polskiego czasu. Transmisje TV z Australian Open 2024 na antenach Eurosportu 1 i 2 oraz online na Eurosporcie Extra w Playerze.

QUIZ: Ile wiesz o Idze Świątek? Pytanie 1 z 25 Ile lat skończyła w maju 2023 roku Iga Świątek? 19 22 24 27 Dalej