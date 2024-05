Obok tych słów o Idze Świątek nie da się przejść obojętnie. To porównanie wywołuje ciarki na plecach. Wystarczyły dwa słowa

Iga Świątek pierwszy mecz w Roland Garros zagra z kwalifkantką lub lucky loserką. Kwalifikacje zakończą się w piątek późnym popołudniem. Zaraz potem drabinka zostanie uzupełniona, a Iga Świątek pozna pierwszą rywalkę. Wśród potencjalnych przeciwniczek Polki są ciekawe nazwiska, m.in. Jule Niemieier, Sarra Errani, Olga Danilović czy Katie Volynets... Wszystko wyjaśni się wkrótce.

Kiedy Iga Świątek gra pierwszy mecz w Roland Garros 2024?

Tymczasem wyjaśniło się już, kiedy Iga Świątek zagra pierwszy mecz w Roland Garros 2024. Polka zacznie obronę tytułu mistrzyni French Open w poniedziałek 27 maja. Wcześniej bo już w niedzielę Iga Świątek pozna potencjalną rywalkę w 2. rundzie, po meczu Naomi Osaka - Lucia - Bronzetti. Liderka rankingu kolejne mecze, oczywiście jeżeli nie odpadnie, grać będzie w środę, piątek itd.

Martina Navratilva, Mats Wilander i inni eksperci uważają, że Iga Świątek jest zdecydowaną faworytką do triumfu w Roland Garros. Podobnie uważa Barbara Schett. - Moim zdaniem Iga naprawdę przystąpi do walki we French Open jako wielka faworytka. Trzykrotnie zdobyła tam tytuł, a teraz po prostu gra regularnie wspaniały tenis. Myślę, że zyskała dużo pewności siebie, wygrywając w Rzymie i Madrycie. I myślę, że ciężko będzie ją pokonać. Mam wrażenie, że jest teraz trochę jak Rafa Nadal. Kiedy trzeba, podnosi swój poziom i czuje się na korcie komfortowo - powiedziała była austriacka tenisistka w rozmowie z "Super Expressem".

Gdzie oglądać Roland Garros 2024 Transmisja TV i stream online

Roland Garros 2024 od niedzieli 26 maja na antenach Eurosportu 1 i 2 oraz online na Eurosporcie Extra w Playerze, gdzie można oglądać wszystkie mecze na wszystkich kortach. Iga Świątek pierwszy mecz w Roland Garros zagra w poniedziałek 27 maja. Czekamy na plan gier i podamy tutaj godzinę meczu Igi Świątek.

QUIZ: Ile wiesz o Idze Świątek? Pytanie 1 z 25 Ile lat skończyła w maju 2023 roku Iga Świątek? 19 22 24 27 Dalej