Roland Garros 2024 DRABINKA Z kim gra Iga Świątek? Z kim Hurkacz? Losowanie za nami!

Iga Świątek jest już w Paryżu i powoli zaczyna ostatni etap przygotowań do Roland Garros. Liderka rankingu ma szansę jako trzecia tenisistka z historii w Erze Open zatriumfować w stolicy Francji trzeci raz z rzędu. Po legendarnych Monice Seles i Justine Henin. Reprezentująca wtedy Jugosławię Monica Seles dokonała tego w latach 1990-1992. Jej wyczyn powtórzyła ponad dekadę później Belgijka Justine Henin - w latach 2005-2007. Teraz oczy tenisowego świata skupione będą na Idze Świątek. Czy pójdzie ich ślady? - Jestem numerem 1, więc zawsze stawiają mnie w roli faworytki. Ale rankingi nie grają, więc... Postaram się zrobić wszystko krok po kroku i zobaczymy, co się wydarzy - stwierdziła Polka po wygranym finale turnieju w Rzymie (6:2, 6:3 z A. Sabalenką) tydzień temu.

Iga Światek do obrony tytułu mistrzyni Roland Garros przystępuje po dwóch spektakularnych triumfach w Madrycie i Rzymie oraz serii 12 wygranych meczów. Jej przewaga w rankingu WTA jest tak ogromna, że nawet gdyby odpadła po pierwszym spotkaniu, pozostałyby numerem 1. Jeżeli podbije Paryż, powtórzy również niezwykły wyczyn Sereny Williams. Legendarna Amerykanka jako jedyna tenisistka w historii w jednym sezonie wygrała kolejno turnieje w Rzymie, Madrycie i Roland Garros. Zrobiła to w 2013 r. - Cóż, oczywiście, że czuję się pewna siebie i mam świadomość, że grałam ostatnio świetny tenis. Nie zmienia to jednak faktu, że naprawdę chcę zachować pokorę i skupić się na osiągnięciu wszystkiego krok po kroku - komentuje w swoim stylu Iga. - Szlemy są inne. Na korcie i poza nim zmagasz się z inną presją. Na pewno uwielbiam wracać do Paryża i tam być, to świetne miejsce dla mnie. Jednak wiem też, że potrzebuję wygrać siedem trudnych meczów, żeby zrealizować cel, więc nie biorę niczego za pewnik. Będę po prostu ciężko pracować, tak jak to robiłem w Madrycie i Rzymie - dodała liderka rankingu.