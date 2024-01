Kiedy gra Iga Świątek United Cup Kiedy półfinał Polska - Francja O której godzinie gra Iga Świątek z Caroline Garcią

Iga Świątek i Hubert Hurkacz poznali rywali w półfinale United Cup. Polska zagra z Francją, która najpierw wygrała grupę, a potem w 1/4 finału ograła 2-1 Norwegię. Wcześniej Polacy w świetnym stylu rozbili 3-0 Chińczyków. Potem mogli spokojnie przenieść się do Sydney, gdzie zostaną rozegrane półfinały i finał United Cup. To może być dużym atutem Francuzów, którzy grali w Sydney również w fazie grupowej i ćwierćfinale, a Polacy walczyli w Perth.

United Cup: Kiedy mecz Polska - Francja w półfinale?

Liderzy reprezentacji Francji to Caroline Garcia i leworęczny Adrian Mannarino. Francuzka to jedyna zawodniczka, której udało się urwać seta Idze Świątek w ostatnich 14 oficjalnych meczach. Zrobiła to niesamowicie dramatycznym spotkaniu w Pekinie, który Polka wygrała 6:7, 7:6, 6:1, będąc w drugim secie dwie piłki od porażki. Wcześniej Garcia też sprawiała Świątek problemy. Bilans tej rywalizacji to 3-1 dla Igi. Mannarino też potrafi być bardzo niewygodnym rywalem. Doświadczony leworęczny Francuz ma patent na Huberta Hurkacza. Bilans ich rywalizacji to 2-2. Rok temu Francuz pokonał Polaka 7:6, 7:6 w Miami, a wcześniej wyeliminował go z Australian Open. W mikście Garcia, która jest wybitną deblistką (mistrzyni Roland Garros) tworzy parę Rogerem-Vasselinem, dwukrotnym mistrzem Roland Garros w grze podwójnej.

Kiedy gra Iga Świątek United Cup O której gra Iga Świątek z Caroline Garcią

Mecz Polska - Francja w 1/2 finału zostanie rozegrany w nocy z piątku na sobotę 5/6 stycznia. Początek meczu Polska - Francja o godzinie 0.30 polskiego czasu. Najpierw mecze singlowe Hurkacz - Mannarino i Świątek - Garcia, a potem mikst. Transmisja na Polsacie Sport.