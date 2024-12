Żenujący popis Matty’ego Casha! Przedstawienie jakich mało. Po czymś takim aż trudno się dziwić Probierzowi

Żenujący popis Matty’ego Casha. Robił co mógł, żeby pomóc rywalom

Jeszcze do 87. minuty meczu 16. kolejki Premier League Aston Villa prowadziła z Forest po bramce Jhona Durana. W ostatnich minutach gospodarze mocno jednak przycisnęli, co dało im wyrównanie za sprawą trafienia Nikoli Milenkovicia. Kiedy sędzia główny doliczył aż 7 minut do drugiej części meczu, można było spodziewać się niemalże wszystkiego, ale nie takiego koncertu fatalnych błędów w wykonaniu Matty’ego Casha.

Reprezentant Polski od początku meczu występował bardziej jako skrzydłowy i to właśnie na połowie rywala zaliczył swoją pierwszą stratę w akcji bramkowej rywala. To jednak nie byłoby jeszcze tak tragiczne. Forest kompletnie nie potrafili wykorzystać kontry, a piłka odzyskana przez obronę powędrowała w stronę Casha. Ten jednak biegł cały czas do przodu nie zważając na to, że piłkę znajdującą się za jego plecami przejmuje właśnie jeden z rywali. To nadal nie wszystko.

Trzy straty piłki Casha w minutę. Aston Villa przegrała z Nottingham Forest

Nottingham po raz kolejny straciło piłkę, a ta znów znalazła się pod nogami Casha – tym razem na wysokości pola karnego Aston Villi. Nie wiedząc po co, boczny obrońca za wszelką cenę chciał zastawić futbolówkę, zamiast po prostu ją wybić. Z jego opieszałości skorzystał przeciwnik, który wyłuskał piłkę i podał ją do Elliota Andersona. Ten szybko podał do Anthonye’ego Elangi, a Szwed strzelił bramkę zakładając jeszcze siatkę bramkarzowi „The Villans”.

W zaledwie 6 minut Aston Villa straciła dwie bramki i przegrała cały mecz 1:2. Za to spotkanie Matty Cash otrzymał notę 6.8, na co bardzo wpłynęły jego trzy straty piłki w jednej akcji.