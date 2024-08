Kiedy gra Iga Świątek w Cincinnati. O której Świątek – Graczowa 2. runda WTA Cincinnati Kiedy mecz Igi Świątek?

Oczy wyszły nam z orbit po tych wieściach o Idze Świątek. Niewiarygodne, co stało się przez rok. Gigantyczna zmiana

Pierwszym ważniejszym turniejem po igrzyskach olimpijskich Paryż 2024 było WTA 1000 w Toronto, jednak Iga Świątek zdecydowała się na jeszcze nieco dłuższy odpoczynek. Teraz jednak nasza tenisistka wraca do rywalizacji i zdecydowała się na start w nie mniej punktowany turniej w Cincinnati. Jako liderka rankingu zaczyna oczywiście dopiero od 2. rundy i trochę naczekała się na swoją rywalkę, którą wyłonił mecz Alja Tomljanović – Warwara Graczowa

Kiedy Iga Świątek gra pierwszy mecz WTA Cincinnati

Tomljanović, mimo że zajmuje dopiero 123. miejsce w rankingu WTA, była bardzo blisko, by pokonać swoją rywalkę. W trzecim secie Australijka chorwackiego pochodzenia miała 5:3 i jedno podanie w tie-breaku, jednak straciła cztery kolejne punkty! Tym samym to Graczowa, urodzona w Rosji, ale reprezentująca Francję, będzie rywalką Igi Świątek w 2. rundzie turnieju WTA 1000 w Cincinnati. Do tej pory zawodniczki te grały ze sobą raz - w turnieju w Pekinie w 2023 roku w 2. rundzie lepsza okazała się Świątek, wygrywając 6:4, 6:1.

WTA Cincinnati: Świątek – Graczowa 2. runda kiedy i o której?

Mecz Iga Świątek – Warwara Graczowa odbędzie się 14 lub 15 sierpnia. Organizatorzy turnieju nie ogłosili jeszcze planu gry na te dni, jednak niewykluczone, że Polka zagra dopiero w czwartek, 15 sierpnia. Gdy tylko pojawi się plan gry, będziemy informować o tym w tym tekście. Mecze WTA Cincinnati oglądać można na kanałach stacji Canal+ Sport.