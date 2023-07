Kiedy gra Linette 3. runda Wimbledon Z kim gra Linette kiedy kolejny mecz w 3. rundzie

Magda Linette jest już w 3. rundzie Wimbledonu po zwycięstwie nad Czeszką Barborą Strycovą. Polka w końcówce drugiego seta zmarnowała piłkę meczową i przegrała tę partię, ale w decydującym secie znów zagrała dobrze i skutecznie. Linette mecz w 3. rundzie Wimbledonu zagra w piątek 7 lipca 2023. Tak przynajmniej wynika z terminarza, ale z powodu opóźnień to może się zmienić. Poniżej więcej informacji.

Magda Linette najdalej w Wimbledonie doszła do 3. rundy (w latach 2019 i 2021). Teraz powtórzyła już ten wynik. To cieszy tym bardziej, że Linette przed Wimbledonem miała problemy z kontuzją mięśnia uda. Po porażce w Birmingham wycofała się z turnieju w Eastbourne. W rozmowie z Polsatem Sport Magda Linette uspokajała, że sytuacja jest już pod kontrolą. - W ostatnim czasie miałam dużo problemów zdrowotnych, ale jest dużo lepiej, z czego się bardzo cieszę. Nie mam za dużych oczekiwań i mam nadzieję, że uda mi się zagrać tutaj parę meczów - powiedziała Linette. - Ostatnie dni już mogłam normalnie trenować i biegać, co mnie cieszy i uspokaja. Jestem pozytywnie nastawiona i spokojniejsza - dodała Magda, która w Wimbledonie jest rozstawiona, więc w pierwszych trzech rundach nie może wpaść na wyżej notowane rywalki.

Magda Linette jest już w 3. rundzie Wimbledonu i coraz bliżej do polskiego meczu. To byłyby wielki hit i święto polskiego tenisa. Jeżeli Iga Świątek i Magda Linette wygrają najbliższe mecze, to zagrają ze sobą w 4. rundzie. - Nie wybiegam tak daleko w przyszłość. Skupiam się tylko na najbliższych meczu - komentuje Magda Linette, która nigdy wcześniej nie grała z Igą Świątek.

Magda Linette mecz w 3. rundzie Wimbledonu zagra w środę 7 lipca (jeżeli nie zajdą zmiany w terminarzy w związku z opóźnieniami). Rywalką Magdy Linette w 3. rundzie będzie Danielle Collins (USA) lub Belinda Bencic (Szwajcaria).Transmisje TV z Wimbledonu 2023 na Polsacie Sport i innych sportowych kanałach Polsatu.