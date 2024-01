Kiedy gra Magda Fręch 3. runda Australian Open Z kim gra Magda Fręch kolejny mecz

Magdalena Fręch zagra w 3. rundzie Australian Open! Tenisitka z Łodzi zagrała wspaniale i zupełnie rozmontowała tenis słynnej Francuzki Caroline Garcii. Była zabójczo solidna, do tego grała bardzo mądrze. Magda Fręch w tej edycji Australian Open przebrnęła pierwszą rundę. Teraz poszła za ciosem! - To do mnie nie dociera. Starałam się po prostu czerpać radość z gry i to przyniosło efekty, co jest dla mnie bardzo budujące - powiedziała Magda Fręch w rozmowie z Eurosportem.

Kiedy gra Magda Fręch 3. runda Australian Open Z kim gra Magda Fręch rywalka w 3. rundzie

Magdalena Fręch poznała już rywalkę w 3. rundzie Australian Open. Będzie nią Aleksandra Zacharowa. Rosyjska kwalifikantka rozbiła 6:1, 6:1 Słowenkę Kaję Juvan, przyjaciółkę Igi Świątek. Przed Polką otwiera się zatem duża szansa. Magda Fręch za awans do 3. rundy AO zarobiła już około 678 tys. złotych (255 000 dolarów australijskich). Czeka ją też duży awans w rankingu.

Magda Fręch Z KIM gra w 3. rundzie Australian Open Kiedy gra Fręch kolejny mecz

Mecz Magdalena Fręch - Aleksandra Zacharowa w 3. rundzie Australian Open 2024 zostanie rozegrany w piątek 19 stycznia. Czekamy na plan gier i podamy tutaj godzinę meczu Fręch - Zacharowa. Transmisje TV z Australian Open 2024 na antenach Eurosportu 1 i 2 oraz online na Eurosporcie Extra w Playerze.

