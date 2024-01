Kiedy grają Polacy w Australian Open 2024? Kiedy mecze Polaków w AO 2024 O której godzinie?

Iga Świątek, Hubert Hurkacz i Magdalena Fręch walczą w Australian Open 2024. Rywalizacja w Melbourne nabiera rumieńców, trwają mecze w 3. rundzie. Magdalena Fręch jest już w 4. rundzie, a jej kolejna rywalka to Coco Gauff. To będzie pierwszy mecz Polki z Amerykanką. Faworytką będzie oczywiście mistrzyni US Open, która zajmuje 4. miejsce w rankingu WTA.

Iga Świątek w 3. rundzie Australian Open zagra z Czeszką Linda Noskova. Jest już plan gier i znamy godzinę meczu Świątek - Noskova, a dla polskich kibiców mamy dobre wiadomości. Tym razem nie trzeba zarywać nocy, żeby zobaczyć liderkę rankingu WTA w akcji. 19-letnia Czeszka zajmuje 50. miejsce w rankingu. To była mistrzyni juniorskiego Roland Garros. Iga Świątek grała z nią raz, w minionym sezonie w Warszawie. I była wtedy górą. Teraz oczywiście też jest faworytą.

Kolejnym rywalem Huberta Hurkacza będzie Francuz Ugo Humbert, nr 20 ATP. Polak pokonał go jesienią w Bazylei po niesamowicie dramatycznej walce (6:4, 3:6, 7:6). - Ugo gra bardzo agresywnie. Jest bardzo niebezpieczny - stwierdził Hurkacz. Za awans do 3. rundy zarobił już ok. 678 tysięcy złotych (brutto). Rok temu Hurkacz doszedł w Australian Open do 4. rundy i był to jego najlepszy do tej pory występ w tym turnieju. Do awansu do ćwierćfinału wiele nie zabrakło, bo wrocławianin przegrał po pięciu setach walki i super tie-breaku z Sebastianem Kordą 6:3, 3:6, 2:6, 6:1, 6:7(7-10). Teraz będzie chciał dojść jeszcze dalej. - Mam nadzieję, że w Melbourne będę mógł rozegrać dużo spotkań. To pierwszy Szlem w tym roku i ogromne wydarzenie. Zawsze chce się wypaść jak najlepiej, pracowaliśmy nad sporą ilością elementów - powiedział Hurkacz w rozmowie z Polskim Radiem.

Hubert Hurkacz - Ugo Humbert, sobota 20 stycznia po godz. 3.30

Iga Świątek - Linda Noskova, sobota 20 stycznia godz. 3

Magdalena Fręch - Coco Gauff, niedziela 21 stycznia