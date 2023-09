Kiedy Iga Świątek gra kolejny turniej WTA Plany startowe Iga Świątek Kiedy gra kolejny mecz jesień 2023

Iga Świątek kolejny turniej ma zagrać już 17 września w Guadalajerze, ale w każdej chwili może się z niego wycofać, stawiając na odpoczynek i treningi po niepowodzeniu w US Open. Rok temu Polka po triumfie w Nowym Jorku mogła sobie pozwolić na dłuższą przerwę. Wróciła wtedy do kraju, gdzie odpoczęła i spokojnie potrenowała, a kolejny turniej rozegrała dopiero na początku października w Ostrawie. Teraz terminarz mocno się zmienił.

Iga Świątek Kiedy gra kolejny turniej WTA Kiedy gra Iga Świątek najbliższy mecz?

Iga Świątek już 17 września ma zagrać w Meksyku w turnieju WTA 1000 w Gudalajarze, ale to jeszcze nic pewnego. - Musimy ocenić, co mi się teraz najbardziej przyda - powiedziała Iga po porażce w 4. rundzie US Open, zdradzając, że myśli teraz o powrocie do domu, odpoczynku i spokojnych treningach. Jednak najważniejsza zmiana w jesiennym terminarzu to powrót turniejów w Chinach, które po raz ostatni rozgrywano w 2019 r. Najpierw storpedowała je pandemia, a potem WTA zerwało współpracę z Chińczykami po wybuchu skandalu z tenisistką Shuai Peng (po oskarżeniu chińskiego dygnitarza o molestowanie zniknęła z życia publicznego). Problemu z Peng wciąż nie rozwiązano, ale kontrowersyjny prezydent WTA Steve Simon postanowił wybaczyć bogatym Chińczykom.

- Mam nadzieję, że WTA podejmuje właściwą decyzję i że będziemy mogły czuć się bezpieczne bez względu na to, z jakiego kraju jesteśmy – komentowała Iga Świątek, kiedy stał się jasne, że tor WTA wróci w tym roku do Chin. – Nie mam żadnego wpływu na to, jak układany jest kalendarz. Nigdy nawet nie byłam w Chinach. Mam jedynie nadzieję, że WTA strategicznie dokonuje dobrego wyboru - dodała.

Kiedy gra Iga Świątek kolejny turniej WTA Iga Świątek Plany startowe jesień 2023

Zanim Iga Świątek zagra w turnieju WTA 1000 w Pekinie, powalczy jeszcze w Tokio, skąd nie ma najlepszych wspomnień. Polka wróci na korty, na których 2 lata temu nie spełniła swoich wielkich nadziei na olimpijskie medale, co było dla niej ogromnym rozczarowaniem. Wielkie sukces w Tokio i w Pekinie odnosiła przed laty Agnieszka Radwańska, która azjatyckie tournee nazywała... "dorzynkami". - Wszystkie jesteśmy już wtedy umęczone trudami długiego sezonu i dorzynamy się w Azji - tłumaczyła ze śmiechem.

Jednak największe emocje wzbudza termin i lokalizacja WTA Finals 2023. Iga Świątek znów może nie zagrać w reprezentacji Polski w finałowym turnieju Billie Jean King Cup, który odbędzie się w Sewilli. A wszystko przez kolejne idiotyczne decyzje władz WTA. Chodzi o termin i lokalizację kończących sezon WTA Finals. Jak poinformował Bartosz Ignacik z Canal+, impreza odbędzie się w dniach 29.10 – 5.11 w Cancun w Meksyku. Zatem zakończy się... dwa dni przed startem finałowego turnieju BJK Cup w Sewilli! W niemal identyczny sposób władze WTA zakpiły sobie z tenisistek rok temu. Wtedy WTA Finals zakończyły się w Teksasie... dzień przed finałami BJK Cup w Glasgow.

– Jestem zawiedziona, że federacje tenisowe nie doszły do porozumienia w kwestii tak podstawowej i dały nam zaledwie dzień na podróż i zmianę strefy czasowej – grzmiała wtedy Iga, która była zmuszona zrezygnować z występu w reprezentacji. Władze WTA i ITF (organizator BJK Cup) obiecywały lepszą współpracę przy opracowaniu kalendarza na 2023 r. Jednak znów się wygłupiły. Tak jak rok temu władze WTA bardzo długo zwlekały z ogłoszeniem, gdzie i kiedy odbędą się WTA Finals. – Gdy byłyśmy w Teksasie, zapewniano nas, że decyzja zostanie podjęta na początku roku – zdradziła w czasie US Open Iga, nie kryjąc irytacji.

Plany startowe Igi Świątek

17 września - WTA 1000 Guadalajara

25 września - WTA 500 Tokio

30 września - WTA 1000 Pekin

29 października - WTA Finals w Cancun

7 listopada - Finały BJK Cup w Sewilli

QUIZ: Ile wiesz o Idze Świątek? Pytanie 1 z 25 Ile lat skończyła w maju 2023 roku Iga Świątek? 19 22 24 27 Dalej