Kim jest Karolina Muchova, rywalka Igi Świątek w finale Roland Garros?

Karolina Muchova pochodzi z Ołomuńca. W sierpniu skończy 27 lat. Ma 180 cm wzrostu (4 cm wyższa od Igi Świątek). A przed Roland Garros 2023 uzbierała z tenisowych premii 4,2 mln dolarów. To dużo, ale Muchova potencjał zawsze miała dużo większy. Mimo ogromnego talentu wygrała zaledwie jeden turniej rangi WTA i to niższej rangi - WTA w Seulu w 2019 (w finale ograła 6:1, 6:1 Magdę Linette). Karierę Muchovej bardzo często przerywały kontuzje. I to takie poważne, Czeszka ma za sobą dużo długich przerw w grze. W turniejach wielkoszlemowych najdalej doszła do półfinału Australian Open 2021. Była również dwa razy w ćwierćfinale Wimbledonu (2019 i 2021).

Kim jest Karolina Muchova SUKCESY ZDJĘCIA ZAROBKI

Karolina Muchova na korcie prezentuje ciekawy, bardzo elegancki styl gry. Często zmienia rytm, stosuje dużo slajsów, znakomicie gra przy siatce, jest świetnie wyszkolona technicznie. Słynny Mats Wilander porównał ją nawet do Ashleig Barty i faktycznie w stylach gry Czeski i Australijki można znaleźć dużo podobieństw. – Dużo z nią trenowałam i oglądam też sporo jej meczów. Naprawdę lubię jej grę i ją szanuję. To zawodniczka, która może wszystko - mówi Iga Świątek o Karolinie Muchovej. - Ma świetne wyczucie. Potrafi też przyspieszyć grę. Gra z taką swobodą w swoich ruchach. I ma świetną technikę - dodała Polka.

Karolina Muchova Kim jest rywalka Igi Świątek w finale

Iga Świątek i Karolina Muchova rozegrały tylko jeden oficjalny mecz. W 2019 r. panie walczyły w turnieju na mączce WTA w Pradze. Niespełna 18-letnia Iga Świątek musiała jednego dnia rozegrać dwa ciężkie trzysetowe spotkania. To z powodu opadów deszczu i opóźnień w grafiku. Nasza tenisistka przegrała 6:4, 1:6, 4:6, a po ostatniej piłce popłakała się. Potem Świątek i Muchova walczyły jeszcze w rozgrywkach pokazowych w Czechach i Polce ciężko się z nią grało. - Jest bardzo wszechstronna, gra bardzo przyjemny dla oka tenis, inny niż 95 procent zawodniczek - powiedział trener Tomasz Wiktorowski w rozmowie z Eurosportem. Karolina Muchova zaczęła grać w tenisa, gdy miała 7 lat. Jej idolem był zawsze Roger Federer. Ojciec tenisistki, Josef Mucha, był zawodowym piłkarzem. W czeskiej ekstraklasie rozegrał ponad 250 meczów. Muchova bardzo lubi grać na gitarze.