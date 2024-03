Kolejny potężny cios dla Aryny Sabalenki? To byłby koniec jej marzeń, napływają bezlitosne wieści

Trudny czas dla Aryny Sabalenki

Aryna Sabalenka bardzo słabo prezentuje się po tym, jak wygrała po raz drugi z rzędu wielkoszlemowy turniej Australian Open. Białorusinka w każdym z turniejów radzi sobie gorzej niż Iga Świątek, którą miała nadzieję dogonić – nie wystąpiła w Dosze, gdzie Świątek obroniła tytuł, w Dubaju odpadła w 2. rundzie, natomiast Polka dotarła tam do półfinału. W wygranym przez naszą reprezentantkę Indian Wells Sabalenka przegrała w 4. rundzie, a Miami przegrała w 3. rundzie (Świątek przegrała rundę później). W parze ze sportowymi porażkami przyszedł także niespodziewany cios w życiu osobistym.

Przed startem Sabalenki w Miami świat obiegła niezwykle tragiczna informacja – zmarł Konstantin Kołcow, były hokeista, prywatnie partner białoruskiej tenisistki. Mimo to 25-latka wystąpiła na turnieju, jednak jak już zostało wspomniane, odpadła z niego już w drugim swoim meczu. Teraz spadł na nią kolejny, tym razem sportowy, cios.

Jak donosi portal „Tennis up to date”, Aryna Sabalenka nie znalazła się na liście zawodników z Rosji i Białorusi, którzy będą mogli wziąć udział w igrzyskach olimpijskich w Paryżu, stworzonej przez MKOl. Na listę dostać się mogą zawodnicy którzy uzyskali kwalifikację olimpijską (co jest utrudnione przez wciąż liczne sankcje w świecie sportu), ale też muszą udowodnić, że nie mają związków z rosyjską i białoruską armią czy rządzącymi tam reżimami. W przypadku Białorusinki byłoby o to trudno, bowiem w przeszłości popierała ona Aleksandra Łukaszenkę, a po wybuchu wojny miała problem z jednoznacznym potępieniu agresorów. Wciąż nie jest to jednak oficjalna informacja, a ogłoszenie zawodników biorących udział w igrzyskach odbędzie się 10 czerwca.