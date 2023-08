Koniec sagi transferowej Piotra Zielińskiego?! Są najnowsze wiadomości z Włoch, na stole czekają grube miliony

Saudyjscy dziennikarze do dziś byli pewni, że reprezentant Polski przeprowadzi się do Arabii Saudyjskiej. Informacje płynące z Włoch sugerowały za to, że Zieliński chce zostać w Napoli - nawet kosztem niższej pensji. I to właśnie Włosi mają (na razie) rację. Sprawę opisuje na swojej stronie internetowej Di Marzio. "Piotr Zieliński zostanie graczem Napoli w sezonie 2023/24. Polski pomocnik postanowił odrzucić ofertę Al-Ahli" - zakomunikował włoski dziennikarz, tłumacząc, że rodzina Zielińskiego jest bardzo niechętnie nastawiona do przenosin na Półwysep Arabski.

ZOBACZ: Choć Łukasz Fabiański ma 38 lat, to dalej robi to jak młodzieniaszek. Gibkości można tylko zazdrościć

Teraz Zieliński musi ustalić warunki współpracy z Napoli. Jeszcze kilka dni temu włoskie media informowały, że Polak nie może liczyć już na 4,5 mln euro rocznie, a jedynie na 2,5 mln. Jego kontrakt z mistrzami Włoch obowiązuje do końca obecnego sezonu. Szef Napoli Aurelio De Laurentiis oczekuje, by Zieliński natychmiast zgodził się na obniżkę zarobków. Oferta Al-Ahli jest przy propozycjach klubu spod Wezuwiusza kosmiczna. Zieliński miałby w Arabii Saudyjskiej inkasować 15 mln za sezon gry. Działacze Napoli również już liczyli zarobione pieniądze z transferu, bowiem saudyjski klub jest gotowy zapłacić za "Ziela" 32 mln euro.

ZOBACZ: Kamil Grabara zrobił coś zaskakującego przed serią karnych. Koledzy nie mogą wyjść z podziwu