i Autor: Press Focus Łukasz Fabiański rozegra przeciwko Norwich 300. mecz w Premier League.

Rozciągnięty jak guma

Choć Łukasz Fabiański ma 38 lat, to dalej robi to jak młodzieniaszek. Gibkości można tylko zazdrościć

Jacek Garncarz 21:08

Łukasz Fabiański to postać, która dla polskiej piłki nożnej znaczy i znaczyła bardzo dużo. Choć dzisiaj nie gra już dla reprezentacji naszego kraju, to dba o to, by na Wyspach Brytyjskich zawodników rodem znad Wisły postrzegano jako solidnych. Mimo upływających lat, pozostaje mocnym punktem West Ham United, a na jego Instagramie pojawiają się fotki, które pokazują, że wiek to tylko liczba!