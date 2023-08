Piekielnie ważne wieści w sprawie Piotra Zielińskiego! Przełom w sprawie, najnowsze doniesienia wielu zszokują

Arkadiusz Milik zrobił to po trzech miesiącach. W końcu przyszła ulga

Pomimo tego, że poprzedni sezon włoskiej Serie A zakończył się na początku czerwca, sytuacja Piotra Zielińskiego do tej pory się nie wyjaśniła. Pomocnik reprezentacji Polski był łączony z wieloma klubami, w tym najmocniej z saudyjskim Al Ahli, jednak jeszcze według niedawnych doniesień, przeciwna takiemu kierunkowi przeprowadzki miała być żona "Ziela". Wszystko wskazuje jednak na to, że to właśnie Bliski Wschód będzie nowym domem Polaka.

Fabrizio Romano, który zalicza się do grona najlepiej poinformowanych dziennikarzy sportowych na świecie dotarł bowiem do informacji, że transfer Piotra Zielińskiego do Arabii Saudyjskiej ma być na ostatniej prostej, bowiem sam pomocnik reprezentacji Polski miał osiągnąć porozumienie z Al Ahli w sprawie swojego kontraktu.

- Al Ahli jest teraz w kontakcie z Napoli w celu sfinalizowania transakcji Piotra Zielińskiego. Negocjacje wkraczają w końcową fazę, ponieważ Zieliński uzgodnił już osobiste warunki z Al Ahli. Kluczowe godziny/dni przed nami. - napisał na Twitterze dziennikarz dzieląc się swoimi ustaleniami związanymi z przyszłością Polaka.

EXCL: Al Ahli are now in contact with Napoli to complete Piotr Zielinski deal — agreement close 🚨🟢🇸🇦 #AlAhliNegotiations moving to final stages as Zielinski has already agreed personal terms with Al Ahli.Crucial hours/days ahead. pic.twitter.com/d6EjPTYLL6— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 13, 2023

