Kultowa tenisistka zabrała głos w sprawie Magdy Linette. Padły jasne słowa, wprost nie może się doczekać

Magda Linette stała się prawdziwą sensacją świata tenisa. Polka, mimo, że nikt na nią nie stawiał, awansowała do półfinału Australian Open. Postawę reprezentantki Polki postanowiła skomentować ekspertka "Eurosportu", a także kultowa przed laty tenisistka, Barbara Schett. Jak przyznała była gwiazda tenisa, Polka zrobiła na niej naprawdę duże wrażenie, a ona sama już nie może doczekać się jej meczu.

Magda Linette w półfinale Australian Open. Ekspertka zabrała głos

Schett cytowana przez "sport.pl" przyznała, że od dłuższego czasu ogląda mecze Linette i Polka robi na niej bardzo pozytywne wrażenie. Jak przyznała tenisistka, wprost nie może doczekać się starcia półfinałowego.

- oglądałam Linette w United Cup i byłam pod wielkim wrażeniem. Ona jest konsekwentna. I przeniosła swój tenis na inny poziom. Jej bekhend wzdłuż linii to niewiarygodne zagranie. Bardzo się cieszę, że tak jej idzie. A gdy pokonała Karolinę Pliskovą w ćwierćfinale, to nie byłam zdziwiona, bo przecież wygrała z nią już w zeszłym roku w Glasgow i myślała, że tutaj może to powtórzyć - mówi była gwiazda tenisa o Magdzie Linette cytowana przez "sport.pl".