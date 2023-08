Legenda jednoznacznie o Idze Świątek. Znalazł jeden mankament. O tym nie mówi się głośno

Magda Linette rozpoczęła z wysokiego C, ale potem było tylko gorzej. Na horyzoncie był hitowy mecz z Aryną Sabalenką

Iga Świątek swoja przygodę na turnieju w Montrealu zakończyła na półfinale. Rywalizacja z Jessicą Pegulą nie była zbyt dobra w jej wykonaniu i przegrała przede wszystkim z powodu swoich licznych błędów. Dużo negatywnych głosów pojawiło się przede wszystkim pod kątem serwisu mistrzyni, który tego dnia faktycznie zawodził. Wojciech Fibak uważa jednak, że ten element gry u Świątek stoi na wysokim poziomie.

Fibak o grze Świątek. Doszukał się jednego mankamentu

- Z serwisem Igi wszystko jest w porządku, podobnie z bekhendem - uważa legendarny polski tenisista. Znalazł jednak jeden mały problem w jej grze. - Jedynym małym mankamentem w jej grze jest czasami spóźnienie do forhendu - zauważył Fibak. Mimo tego uważa, że nie jest to słabość Świątek. - Choć z drugiej strony, gdyby ktoś chciał wymienić najlepsze forhendy w damskim tenisie, to Iga znalazłaby się na pewno w pierwszej trójce - ocenił były tenisista.