Maja Chwalińska wygrała turniej WTA we Florianopolis! Duży sukces i rekordowy awans w rankingu!

Amerykanie bezlitośnie wytknęli to Idze Świątek. Te słowa mogą zaboleć, nic się nie ukryło

Iga Świątek reaguje na ataki Simony Halep. Była szczera do bólu, mocna odpowiedź na lament Rumunki

jasno to podkreśliła

Maja Chwalińska spisała się świetnie w turnieju WTA 125 w brazylijskim Florianopolis. Po finałach Billie Jean King Cup w Maladze tenisistka z Dąbrowy Górniczej wraz z Katarzyną Kawą wyruszyły do Ameryki Południowej i okazało się to dobrym posunięciem. Obie zdobyły dużo cennych punktów. Chwalińska po występie w Argentynie (szybka porażka w Buenos Aires w singlu, ale triumf w deblu w parze z Kawą) powalczyła w Brazylii, gdzie rozkręcała się z meczu na mecz, potwierdzają duży talent i wysoką formę. Najpierw wygrała turniej debla, w parze z Brazylijką Pigossi. Potem poszła za ciosem w finale singla

Maja Chwalińska wygrała turniej WTA we Florianopolis! Podwójny triumf Polki!

Maja Chwalińska i Ylena In-Albon miały bardzo mało czasu na odpoczynek przed finałem. Obie walczyły w półfinałach kilka godzin przed meczem o finał. Polka pokonała 6:0, 6:3 Francuzkę Leolię JeanJean, a Szwajcarka ograła 3:6, 7:6, 6:2 Argentynkę Marię Carle. Chwalińska spędziła zatem mniej czasu na korcie i z pewnością dało jej to przewagę. W finale od początku dyktowała warunki na korcie, grając sprytnie i popełniając mniej błędów niż rywalka. W pierwszym secie szybko zbudowała przewagę, wygrywając kolejne gemy. Leworęczna Polka grała dużo na przerzut z dużą topsinową rotacją i zmieniała często rytm gry, zagrywając w swoim stylu skróty i loby. Pierwszego seta wygrała szybko i pewnie 6:1.

Na początku drugiej partii Szwajcarka Ylena In-Albon poderwała się do walki i podniosła swój poziom. Spotkanie zrobiło się bardziej wyrównane, ale tylko do stanu 2:2. Potem Maja Chwalińska przełamała podanie rywalki i znów zbudowała przewagę. Do końca finału nie przegrała już ani jednego gema.

Ile zarobiła Maja Chwalińska za wygranie turnieju WTA Florianopolis PREMIE Nagrody pieniężne

Maja Chwalińska to dobra przyjaciółka Igi Świątek. Dwie 23-latki znają się doskonale jeszcze z czasów juniorskich, gdy razem odnosiły sukcesy w barwach reprezentacji Polski. W seniorskim tourze silniejsza fizycznie Iga Świątek dużo szybciej zaczęła odnosić sukcesy. Utalentowana ale drobniejsza Chwalińska ma za sobą spore problemy zdrowotne (depresja, kontuzje). Ważne, że wychodzi znów na prostą, gromadząc cenne punkty i wspinając się w rankingu. Dzięki wygraniu turnieju WTA w Florianopolis po raz pierwszy w karierze awansuje do Top-130 rankingu WTA (obecnie nr 145). Prawdopodobnie na 128. miejsce. W Brazylii Maja Chwalińska zarobiła też 15 tys. dolarów w singlu i 2,5 tys. dol w deblu (5 tys. do podziału).