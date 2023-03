Legenda światowego tenisa mocno o Idze Świątek. Tego wciąż jej brakuje! Trudno nie przyznać jej racji

Triumfatorka 18 tenisowych turniejów wielkoszlemowych Chris Evert uważa, że Iga Świątek nadal jest najlepszą zawodniczką na świecie, ale czasem ulega emocjom. "Pokazała, że czasem ich nie kontroluje" - oceniła Amerykanka przed startem imprezy WTA w Indian Wells.

68-letnia Evert, która jest obecnie ekspertem Eurosportu, nie wątpi w umiejętności 21-letniej Polki. "Jest świetnie przygotowana fizycznie. Jest znakomitym sportowcem, który dobrze czuje się w rywalizacji. Ma odpowiednie narzędzia, odpowiedni zestaw umiejętności tenisowych. Ale wygląda na to, że w meczach, które przegrała, załamał się aspekt emocjonalny" - oceniła Amerykanka, cytowana na oficjalnej stronie internetowej Eurosportu.

Zwróciła uwagę, że dominujący obecnie w męskim tenisie Serb Novak Djokovic z emocjami radzi sobie lepiej. "Jest jak maszyna. Wychodzi na kort i widać, że ma klapki na oczach, jest skoncentrowany i emocje nie są dla niego przeszkodą. Moim zdaniem Iga w niektórych meczach pokazała, że czasem traci nad nimi kontrolę. Musi zdawać sobie z tego sprawę. Ale nadal jest najlepsza, niezależnie od tego, co się o niej powie" - zaznaczyła pierwsza w erze WTA liderka światowego rankingu.

"Nikt nie rozumie, z jaką presją wiąże się bycie na czele światowego rankingu, dopóki sam nie znajdzie się na szczycie. Potrzeba czasu, żeby się do tego przyzwyczaić. Od czasu do czasu (Świątek - PAP) przegra, ale nadal jest najlepsza i każdy będzie szczególnie zmotywowany, by ją pokonać" - dodała Evert.

Evert: Iga Świątek jest bardzo emocjonalna

Legenda tenisa nie ma wątpliwości, że Polka jest bardzo wrażliwą i emocjonalną osobą. "Myślę, że Iga jest emocjonalna i moim zdaniem ta emocjonalna i ta mentalna strona czasami będą dla niej wyzwaniem, tak jak było w przeszłości. Nie jest maszyną, tylko młodą kobietą, która głęboko odczuwa. Musi być zdyscyplinowana i nauczyć się zachować spokój podczas meczów, nauczyć się nie panikować i nie ulegać niepokojom. W przeszłości mówiła o tym, że czasem odczuwa niepokój zarówno w życiu, jak i na korcie" - przypomniała Amerykanka.

Świątek od 4 kwietnia ubiegłego roku prowadzi w światowym rankingu tenisistek. Wygrała w poprzednim sezonie osiem turniejów, w tym wielkoszlemowe French Open i US Open. W tym roku odpadła w 1/8 finału Australian Open po porażce z Kazaszką Jeliną Rybakiną, później triumfowała w Dausze, a w Dubaju przegrała finał z Czeszką Barborą Krejcikovą.