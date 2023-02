Legendarny tenisista zachwycony Igą Świątek. Polka nie mogła się powstrzymać, musiała odpowiedzieć

Iga Świątek z pewnością chciałaby, aby tak dobra forma przyszła nieco wcześniej, by mogła powalczyć o upragnione zwycięstwo w Australian Open. Nad tą imprezą nie ma co jednak już płakać i chyba takie podejście ma właśnie Polka, która wszystkie siły rzuciła na turnieje w Dosze i Dubaju. W pierwszym z nich obroniła tytuł sprzed roku, w drugim chce wywalczyć swoje pierwsze zwycięstwo na tych kortach i póki co idzie jej świetnie. Dwóm rywalkom oddała do tej pory łącznie tylko trzy gemy, a w półfinale znalazła się... bez gry, bo Karolina Pliskova wycofała się z rywalizacji. Na świetną grę zareagował Andy Murray, 3-krotny mistrz wielkoszlemowy i zwycięzca 46 turniejów w cyklu ATP.

Andy Murray komentuje grę Świątek, Polka odpowiada

Andy Murray już od paru ładnych lat nie należy do czołówki światowego tenisa, ale swego czasu był wymieniany w jednym rzędzie z Rafą Nadalem, Rogerem Federerem czy Novakiem Djokoviciem. Szkot ostatecznie nie osiągnął tyle co wspomniani zawodnicy, również z powodu kontuzji biodra, ale z pewnością jest jednym z bardziej rozpoznawalnych zawodników ostatnich lat.

Wciąż aktywny zawodowo Murray jest pod wrażeniem dokonań młodej polskiej zawodniczki. Iga Świątek zachwyca nie tylko kibiców i ekspertów, ale też innych tenisistów. Portugalski dziennikarz Jose Morgado wymienił ostatnie wyniki Igi Świątek, a Murray zareagował krótkim „Ona jest inna” dodając emotikonkę płomienia i podkreślając jej wyjątkowość.

Polka nie mogła nie odpowiedzieć świetnemu tenisiście. – A ty jesteś wzorem do naśladowania i inspiracją na wielu poziomach. Dziękuję za wszystko, co robisz dla tego sportu – odpisała Iga Świątek.