Linette - Burrage TV Transmisja NA ŻYWO WTA Nottingham Gdzie oglądać mecz Linette - Burrage STREAM ONLINE LIVE 15.06.2023 Na jakim programie Linette w TV dzisiaj

Magda Linette już dzisiaj zagra mecz w 2. rundzie turnieju WTA w Nottingham. Rywalką Polki będzie Brytyjka Jodie Burrage, która pokonała 7:6, 3:6, 7:6 wyżej notowaną Czeszkę Tereze Martincovą. Tenisistka z Poznania ograła 6:4, 6:4 Australijkę Olivię Gadecki.

Linette - Burrage Transmisja TV WTA Nottingham Magda Linette Gdzie oglądać mecz dzisiaj 15.06.2023

Magda Linette pewnie pokonała pierwszą przeszkodę w turnieju WTA w Nottingham. Wygrała 6:4, 6:4 z zajmującą 136. miejsce w rankingu Olivią Gadecki. Polka już w pierwszym gemie przełamała podanie rywalki i pewnie utrzymywała później swój serwis. Drugą partię poznanianka rozpoczęła od dwóch przełamań i prowadzenia 4:0. Gadecki zdołała później wygrać co prawda jednego gema przy podaniu wyżej notowanej przeciwniczki, jednak nie była już w stanie doprowadzić do wyrównania. Jeżeli Magda Linette pokona Jodie Burrage, to w kolejnej rundzie zagrać z Magdaleną Fręch. Tenisistka z Łodzi pokonała pewnie Chinkę Lin Zhu i czeka już w ćwierćfinale.

Linette - Burrage Gdzie oglądać mecz WTA Nottingham Linette mecz dzisiaj Transmisja TV

Magda Linette walczy o ćwierćfinał turnieju WTA w Nottingham, a w 1/4 finału czeka już Magdalena Fręch. Polska tenisistka w dobrym stylu pokonała w środę Chinkę Lin Zhu 6:2, 6:4. Przed Magdą Fręch teraz dzień przerwy, a kolejny mecz w piątek. Już na pewno awansuje w okolice 71-72. miejsca, najwyżej w karierze.

Linette - Burrage STREAM ONLINE LIVE WTA Nottingham Gdzie oglądać mecz Linette Transmisja ONLINE

Mecz Magda Linette - Jodie Burrage w 2. rundzie turnieju WTA w Nottingham zostanie rozegrany w czwartek 15 czerwca 2023. Początek meczu Linette - Burrage ok. godziny 15.30-16.30 polskiego czasu (trzeci mecz od godz. 12.30 po meczach Boulter - Sinigur i Kalinina - Dart). Transmisja TV meczu Linette - Burrage w Nottingham na antenie Canal+ Sport oraz online na Canal+ ONLINE.