Linette - Garcia TV Transmisja NA ŻYWO Australian Open Gdzie oglądać mecz Linette - Garcia STREAM ONLINE LIVE 23.01 Na jakim programie mecz Linette w TV

Magda Linette dzisiaj w nocy zagra z Caroline Garcią w 4. rundzie Australian Open Polka i Francuzka powalczą na Rod Laver Arena, głównej arenie, ok. godziny 2.30-3.00 w nocy polskiego czasu (drugi mecz od godz. 1 po spotkaniu Bencic - Sabalenka). Caroline Garcia to obecnie jedna z najlepszych tenisistek na świecie (nr 4 WTA). Niedawno pokonała Igę Świątek, a znakomitą końcówkę sezonu zwieńczyła triumfem w WTA Finals w Teksasie.

Magda Linette w meczu z Caroline Garcią nie jest faworytką. Mimo świetnych występów Polki w Australian Open, bukmacherzy dużo większe szansę na zwycięstwo dają Francuzce, która ma za sobą bardzo udane miesiące. - Ona gra bardzo agresywnie, miała niesamowity ubiegły rok i naprawdę dobry początek tego. W meczu z nią nie ma długich wymian, jeden-dwa uderzenia i to wszystko. Dlatego to będzie inny mecz, trudny, bo nie będzie rytmu i naprawdę będę musiała pozostać skupiona, ponieważ każde zawahanie zostanie ukarane - analizuje Magda Linette. Polka i Francuzka zagrały ze sobą tylko raz i to dawno temu. Garcia pokonała Linette 6:3, 6:3 na mączce w Strasburgu w 2017 roku. Atuty Garcii to oczywiście potężny serwis i mocny agresywny return, którym nękała m.in. Igę Świątek.

Magda Linette po wspaniałej grze pokonała 6:3, 6:4 Rosjankę Jekaterinę Aleksandrową. Francuzka rozprawiła się z Niemką Laurą Siegemund, wygrywając 1:6, 6:3, 6:3. Linette po fenomenalnej grze dołączyła do Igi Świątek i Huberta Hurkacza, którzy dzień wcześniej wywalczyli awans do 4. rundy Australian Open, ale odpadli w boju o ćwierćfinał. Poznanianka wiele razy dochodziła do 3. rundy Szlemów, ale kolejnej przeszkody nie udawało jej się pokonać. - To wiele dla mnie znaczy. Tyle czasu zajęło mi dotarcie do tej fazy. Musiałem zagrać naprawdę świetny tenis i grałem dzisiaj naprawdę dobrze. Po drodze spotkało mnie wiele trudnych doświadczeń. Teraz czuje, że naprawdę było warto to przeżyć - powiedziała Magda Linette

Mecz Magda Linette - Caroline Garcia w 4. rundzie Australian Open 2023 zostanie rozegrany w poniedziałek 23 stycznia. Początek meczu Linette - Garcia ok. godziny 2.30-3.00 w nocy polskiego czasu (drugi mecz od godz. 1 po meczu Bencic - Sabalenka). Transmisja TV z meczu Linette - Garcia na antenie Eurosportu 1 lub 2 oraz online na Eurosporcie Extra w Playerze.