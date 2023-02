i Autor: AP Linette - Graczewa RELACJA NA ŻYWO ONLINE WTA Austin Linette - Graczewa NA ŻYWO RELACJA LIVE Magda Linette WYNIK meczu dzisiaj 28.02.2023

WTA Austin

Linette - Graczewa RELACJA NA ŻYWO ONLINE WTA Austin Linette - Graczewa NA ŻYWO RELACJA LIVE Magda Linette WYNIK meczu dzisiaj 28.02.2023

Linette - Graczewa NA ŻYWO RELACJA LIVE WYNIK WTA Austin Linette - Gracheva RELACJA NA ŻYWO ONLINE Magda Linette mecz NA ŻYWO dzisiaj. Magda Linette zaczyna walkę w turnieju WTA w Austin, a pierwszą rywalką Polki jest Rosjanka Warwara Graczewa. Turniej w Austin to zawody rangi ATP 250, a dla tenisistki z Poznania próba generalna przed dużym turniejem w Indian Wells. To drugi mecz Linette - Graczewa, a w pierwszym górą była Magda. Półfinalistka Australian Open walczy w Austin zaraz po występie w Meridzie, gdzie doszła do ćwierćfinału. Śledź naszą relację na żywo i wynik meczu Linette - Graczewa dzisiaj w Austin 28.02.2023