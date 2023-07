Linette - Strycova RELACJA NA ŻYWO. Linette - Strycova WYNIK LIVE ONLINE. Linette - Strycova NA ŻYWO w INTERNECIE

Hurkacz - Choinski RELACJA NA ŻYWO: Hurkacz walczy o awans do 3. rundy Wimbledonu! WYNIK LIVE

Magda Linette - Barbora Strycova -:-, -:-

Na żywo Magda Linette - Barbora Strycova Najnowsze wpisy relacji pojawiają się na górze Witamy w relacji na żywo z meczu Magda Linette - Barbora Strycova. Panie na korcie powinny pojawić się po godzinie 15. Bądźcie z nami!

Odśwież relację

Magda Linette bardzo długo musiała czekać na swój drugi mecz, bo mecz I rundy zagrała w poniedziałek i od tego czasu nie pojawiła się na korcie. Na turniejach wielkoszlemowych to dość niecodzienne zdarzenie, ale wszystko uzależnione było od pogody. We czwartek nic już nie powinno stanąć na przeszkodzie, aby poznanianka rozpoczęła rywalizację o III rundę.

A ma przed sobą niełatwą rywalkę, bo Barbora Strycova niejednokrotnie udowodniła, że na trawie grać potrafi. Doświadczona zawodniczka w 2019 roku doszła do półfinału Wimbledonu. W tym samym roku wygrała londyński turniej, ale w deblu. Co prawda Linette jest faworytką tego spotkania, ale na pewno nie będzie to dla niej łatwa przeprawa.