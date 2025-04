Nie tylko Iga Świątek. Kolejny cios dla polskich kibiców przed Billie Jean King Cup

W dniach 10-12 kwietnia reprezentacja Polski będzie rywalizować w turnieju kwalifikacyjnym Billie Jean King Cup w Radomiu. W połowie marca ogłoszono pierwsze powołania, a znak zapytania pozostawał przy występie Igi Świątek. Ta rozwiała wszelkie wątpliwości na osiem dni przed startem turnieju. W środę, 2 kwietnia, poinformowała o rezygnacji z występu w kadrze.

"Podjęłam trudną decyzję. Wiem, że nie jest to informacja, którą chcieli kibice, szczególnie polscy, niemniej to decyzja słuszna dla mnie na ten moment. Nie zagram w turnieju eliminacyjnym Billie Jean King Cup, który odbędzie się w Radomiu. Zawsze z dumą reprezentuje Polskę. W zeszłym roku zagrałam dla kraju wszystko, co było do zagrania. Jestem niezwykle dumna z historycznych drużynowych sukcesów – półfinału BJKC i UC. Teraz przyszedł czas na więcej balansu, skupienie się na sobie i swoich treningach. Trzymam kciuki za dziewczyny i za cały zespół" - ogłosiła w mediach społecznościowych Świątek. To jednak nie koniec złych wiadomości.

Te informacje o Idze Świątek gruchnęły znienacka. Nagła rezygnacja tenisistki. Klamka zapadła

Iga Świątek odpadła z hukiem z Miami Open! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Tuż po ogłoszeniu liderki reprezentacji Polski Związek Tenisowy poinformował o absencji Magdaleny Fręch. Druga rakieta naszego kraju ostatnio wycofała się z turnieju WTA 500 w Charleston z powodów zdrowotnych, a kontuzja nadgarstka uniemożliwi jej też występ w Radomiu. W składzie reprezentacji Polski zastąpi ją 373. w światowym rankingu Martyna Kubka.

Pod nieobecność Świątek i Fręch to Magda Linette ponownie będzie liderką Polek. Te czekają wymagające starcia z reprezentantkami Szwajcarii i Ukrainy. Awans do finałów BJK Cup wywalczy tylko najlepsza z tych trzech drużyn.

Brutalne rozliczenie z Igą Świątek. Była tenisistka powiedziała wprost. Tego nienawidzi w Polce

Skład reprezentacji Polski na turniej kwalifikacyjny Billie Jean King Cup w Radomiu:

Magda Linette (LOTTO PZT Team/AZS Poznań)

Maja Chwalińska (LOTTO PZT Team/BKT Advantage Bielsko-Biała)

Katarzyna Kawa (LOTTO PZT Team/BKT Advantage Bielsko-Biała)

Martyna Kubka (LOTTO PZT Team/WKT Mera Warszawa)

kapitan Dawid Celt

Terminarz meczów:

10 kwietnia (od godz. 15.00) mecz Polska - Szwajcaria

11 kwietnia (od godz. 15.00) mecz Polska - Ukraina

12 kwietnia (od godz. 15.00) mecz Szwajcaria - Ukraina