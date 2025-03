Ogromne zarobki Igi Świątek! Polka przekroczyła astronomiczną barierę płac. Jest w tym najlepsza

Te słowa o Idze Świątek odbiją się szerokim echem. Były trener Marii Szarapowej nie ma co do tego wątpliwości

Lista płac WTA. Iga Świątek w czołówce rankingu

Iga Świątek wciąż umacnia swoją pozycję nie tylko w sportowych rankingach, ale także w zestawieniach finansowych. Najnowsze notowanie "listy płac" WTA pokazuje, że 23-letnia Polka przekroczyła granicę 35 milionów dolarów zarobionych na korcie. To imponujące osiągnięcie, biorąc pod uwagę, że wciąż jest młodą zawodniczką, a jej kariera w światowej czołówce nabrała tempa stosunkowo niedawno.

Obecnie Świątek plasuje się na ósmym miejscu w historycznym zestawieniu WTA, pomiędzy Caroline Wozniacki a Angelique Kerber. Do Dunki polskiego pochodzenia traci niespełna 1,4 miliona dolarów, co sugeruje, że już wkrótce może przesunąć się wyżej w klasyfikacji.

Bezapelacyjną liderką rankingu najlepiej zarabiających tenisistek pozostaje Serena Williams, która w trakcie swojej kariery zgromadziła 94 816 730 dolarów. Druga jest jej siostra Venus Williams, której konto zasiliło 42,6 miliona dolarów. Podium zamyka Rumunka Simona Halep z dorobkiem 40,2 miliona, jednak w lutym ogłosiła zakończenie kariery, więc jej pozycja w rankingu nie będzie się już poprawiać.

Świątek goni legendy, ale czuje oddech Sabalenki

Wśród aktywnych zawodniczek to właśnie Świątek znajduje się najwyżej na liście płac, co jest dowodem jej dominacji na kortach w ostatnich latach. Jednak coraz bliżej niej znajduje się Aryna Sabalenka. Białorusinka, obecna liderka rankingu WTA, zajmuje dziesiąte miejsce w finansowym zestawieniu z dorobkiem 32 163 253 dolarów. To oznacza, że różnica między obiema tenisistkami wynosi niespełna 3 miliony, co przy obecnym tempie rywalizacji może szybko ulec zmianie.

Oprócz Igi Świątek na "liście płac" znajdują się także inne polskie tenisistki. Agnieszka Radwańska, która zakończyła karierę w 2018 roku, z zarobkami na poziomie 27,6 miliona dolarów plasuje się na 11. miejscu w klasyfikacji wszech czasów. Z kolei Magda Linette, która nadal pozostaje aktywną zawodniczką, do tej pory zarobiła 7,2 miliona dolarów, co daje jej 106. lokatę. Magdalena Fręch niedawno przekroczyła granicę 3 milionów dolarów – obecnie ma na koncie 3 257 496 USD, co plasuje ją na 229. miejscu w rankingu finansowym WTA.

Patrząc na rosnące osiągnięcia Świątek, można spodziewać się, że w najbliższych sezonach będzie nie tylko przesuwać się w górę w sportowych klasyfikacjach, ale także zbliżać się do czołówki najlepiej zarabiających tenisistek w historii.