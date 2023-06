Linette - Zhu TV Transmisja NA ŻYWO WTA Birmingham Gdzie oglądać mecz Linette - Zhu STREAM ONLINE LIVE 21.06.2023 Na jakim programie Linette w TV dzisiaj

Magda Linette już dzisiaj zagra w 2. rundzie turnieju WTA w Birmingham, a jej rywalką będzie Chinka Lin Zhu (nr 39). Polka w pierwszym meczu w Birmingham pokonała 3:6 7:5, 6:4 Włoszkę Jasmine Paolini.

Magda Linette przed turniejem w Birmingham walczyła w Nottingham, gdzie odpadła z 1/8 finału po porażce 5:7, 3:6 z Brytyjką Jodie Burrage, która w kolejnej rundzie pokonała także (6:2, 3:6, 7:5) Magdalenę Fręch i doszła do finału, co jest jej życiowym sukcesem. Turniej w Birmingham to dla Magdy Linette kolejny ważny etap przygotowań do wielkoszlemowego Wimbledonu, który rozpocznie się 3 lipca.

Magda Linette w Birmingham rozstawiona jest z numerem 3. Mecz z zajmującą 42. miejsce w rankingu WTA Włoszką Jasmine Paolini zaczęła słabo. Na dodatek odezwały się problemy z mięśniem uda i Polka korzystała z przerwy medycznej. Pomoc fizjoterapeuty pomogła i po trzech setach walki tenisistka z Poznania mogła cieszyć się z awansu. Chinka Lin Zhu w 1. rundzie pokonała 7:5, 7:5 Brytyjkę Katie Boulter, która pewnie odczuwała jeszcze trudy walki w turnieju w Nottingham, który wygrała.

Mecz Magda Linette - Lin Zhu w 2. rundzie turnieju WTA w Birmingham zostanie rozegrany w środę 21 czerwca 2023 r. Początek meczu Linette - Zhu ok. godz. 16.30-17.00 (trzeci mecz od godz. 12). Transmisja TV z meczu Linette - Zhu na antenie Canal+ Sport oraz online na Canal+ ONLINE.