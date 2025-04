Kontuzja przed wyjazdem na EURO

Arkadiusz Milik od ponad roku zmaga się z problemami zdrowotnymi, które znacząco wpłynęły na jego karierę. Wszystko zaczęło się od pechowego urazu odniesionego w pierwszej minucie towarzyskiego meczu z Ukrainą na Stadionie Narodowym, tuż przed Mistrzostwami Europy. Milik, pierwotnie powołany do szerokiej kadry reprezentacji Polski, ostatecznie nie pojechał na turniej, rozpoczynając długą i mozolną rehabilitację.

Arkadiusz Milik stracił sezon

Początkowo wydawało się, że powrót Milika na boisko będzie kwestią kilku tygodni. Niestety, rzeczywistość okazała się znacznie bardziej brutalna. Podawane przez media daty powrotu okazywały się nierealne, a rehabilitacja przeciągała się w nieskończoność. W efekcie, sezon 2024/25 dobiega końca, a polski napastnik nie ma na koncie ani jednego oficjalnego występu.

Juventus zatrzyma Polaka?

Ta sytuacja wywołała falę spekulacji na temat przyszłości Milika w Juventusie. Włoskie media informowały, że klub z Turynu rozważa rezygnację z usług Polaka, którego wysoki kontrakt stanowił obciążenie dla budżetu, zwłaszcza w kontekście braku możliwości wystawienia go na boisku. Pojawiały się różne plotki na temat jego przyszłości. Jednak najnowsze doniesienia medialne rzucają nowe światło na tę sprawę. Alfredo Pedulla, dziennikarz La Gazzetta dello Sport, poinformował w mediach społecznościowych, że Milik najprawdopodobniej pozostanie w Juventusie.

Milik podpisze nowy kontrakt?

Według jego informacji, Polak ma podpisać nową umowę, która zwiąże go z klubem do 2027 roku. Jednak kontrakt ten będzie obarczony istotnymi zmianami finansowymi. Wynagrodzenie Milika ma zostać obniżone z 3,5 mln euro netto do poziomu ok. 1,7-1,8 mln euro netto w skali roku. Nawet jeśli Milik odzyska pełną sprawność, Juventus może rozważyć jego wypożyczenie do innego klubu. To pozwoliłoby mu na regularną grę i odbudowanie formy, a jednocześnie odciążyłoby budżet Juventusu.

