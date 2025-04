Ivan Djurdjević o kuriozalnych golach Stali. Co chciał zrobić Jakub Mądrzyk?

Były as z Łazienkowskiej wspomina

Adrian Siemieniec nie zamierza się poddać. To będzie kluczowe dla Jagiellonii

Leszek Ojrzyński o przebłyskach i byciu czujnym. To musi poprawić Zagłębie

Albania wierzy w Szymona Marciniaka

To kolejny dowód na to, jak wysoko cenione są umiejętności Marciniaka. Albańczycy postawili na arbitra, który ma na swoim koncie sędziowanie najważniejszych spotkań na świecie, w tym finału Mistrzostw Świata w Katarze. Prezes Albańskiego Związku Piłki Nożnej, Armand Duka, nie krył zadowolenia z wyboru Polaka. Finałowy mecz o mistrzostwo Albanii zostanie rozegrany 12 maja.

- Chcieliśmy, aby finał poprowadził jeden z najlepszych arbitrów świata. Wybór padł na Szymona Marciniaka. Jesteśmy przekonani, że Marciniak to posędziuje tak, żeby nie było wątpliwości co do triumfatora - powiedział Duka, cytowany przez PAP.

Szymon Marciniak znowu doceniony. PZPN ogłasza w sprawie ważnego meczu, prestiżowa nominacja

Najpierw finał Pucharu Polski

Najbliższe dwa tygodnie będą dla Marciniaka wyjątkowo intensywne. Przed wylotem do Albanii, 2 maja, poprowadzi finał Pucharu Polski na Stadionie Narodowym, w którym zmierzą się Pogoń Szczecin i Legia Warszawa. Będzie to czwarty finał Pucharu Polski w karierze Marciniaka. Pierwszy miał miejsce w 2013 roku.

Następnie Marciniak uda się do Albanii, gdzie czeka go kolejne ważne zadanie: finał tamtejszej ekstraklasy, którego stawką jest mistrzostwo. W meczu o tytuł zagrają zwycięzcy półfinałów. Pary tworzą: Egnatia Rrogozhine - Partizani Tirana oraz Vllaznia Shkoder - Dinamo City Tirana.

Polak jest znany ze swojego profesjonalizmu i umiejętności radzenia sobie z presją. Jego doświadczenie i wiedza z pewnością pomogą mu w tym, aby oba finały przebiegły sprawnie i bez kontrowersji.

Jan Ziółkowski nie pęka na robocie. To wyróżnia gwiazdkę Legii

- Chcieliśmy, aby finał poprowadził jeden z najlepszych arbitrów świata. Wybór padł na Szymona Marciniaka. Jesteśmy przekonani, że Marciniak to posędziuje tak, żeby nie było wątpliwości co do triumfatora - powiedział Armand Duka, prezes albańskiej federacji, cytowany przez PAP.

Polska liga bez tajemnic. Sprawdź się w quizie o Ekstraklasie Pytanie 1 z 8 Który klub zdobył najwięcej mistrzostw Polski? Legia Warszawa Ruch Chorzów Górnik Zabrze Następne pytanie

Sonda Czy Szymon Marciniak to najlepszy sędzia w Europie? Tak Nie

Szymon Marciniak: Kiedy jest dobrze, wszyscy chcą się ogrzać Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.