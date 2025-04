Grał w kadrze Nawałki, teraz Widzew może mieć go za milion euro. To byłby wielki powrót

Najpierw była zaskakująca porażka z Zagłębiem u siebie. Wydawało się, że to tylko wypadek przy pracy. Jednak w następnej kolejce Jaga potknęła się z Koroną Kielce. Jagiellonia utrzymała trzecią pozycję w lidze, ale Pogoń traci do niej tylko dwa punkty.

- Najważniejsze jest to, żebyśmy w tym momencie byli razem i żebyśmy się nie poddali - powiedział trener Adrian Siemieniec, cytowany przez oficjalny portal Jagiellonii. - Sport to ból: często cierpienie. Takie momenty są prawdziwym testem dla wszystkich. Jak jest dobrze, to wszyscy jesteśmy zadowoleni. Jak coś nie idzie po naszej myśli, to różne rzeczy się dzieją.

Trener Jagiellonii nie skupia się na liczeniu punktów

Do końca sezonu pozostały cztery mecze. Ważne będzie, aby w nich punktować i wywalczyć przepustkę do europejskich pucharów. Przed Jagiellonią m.in. starcie wyjazdowe z Rakowem, który jest na czele ligi i pędzi po mistrzostwo.

- Trzeba grać do końca - przekonywał Siemieniec, cytowany przez klubowe media. - Przegraliśmy dwa mecze z rzędu, co tej drużynie i mnie jako trenerowi od dłuższego czasu się nie zdarzało. Mamy dwie porażki z rzędu i to jest coś, co mnie niepokoi. Na tym się skupiam w pierwszej kolejności. Nie skupiam się na liczeniu punktów, bo to nic mi nie da.

