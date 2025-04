Goncalo Feio wyjaśnił, za co został ukarany żółtą kartką w Katowicach. Absurd? „Po raz pierwszy w życiu”

W tym momencie Koulouris ma w dorobku 25 goli. Po wyczynie w Niepołomicach wyraźnie odskoczył konkurentom w wyścigu po koronę króla strzelców. W kolekcji ma już takie trofeum. Przed sześcioma laty był najlepszym snajperem w Grecji. W barwach Atromitosu Ateny zdobył wtedy 19 bramek.

- To fenomenalny piłkarz - trener Robert Kolendowicz zachwycał się nim podczas konferencji prasowej. - Pokazuje to w każdym meczu. Oczywiście cenię Kulu za gole, ale przede wszystkim za pracę, którą wykonuje dla zespołu. To jest team player. Dla niego zespół jest najważniejszy. Gole są dla niego nagrodą. Jest niesamowity. Ma niesamowite wykończenie i finalizację. Nigdy nie widziałem takiej finalizacji w polskiej ekstraklasie. Coś fenomenalnego - komplementował podopiecznego.

Koulouris pozwalał zarządzać Pogoni wynikiem

Grek w starciu z Puszczą wywiązał się także nie tylko z roli snajpera, Szkoleniowiec zwrócił uwagę na to, jak pracował w defensywie.

- Kończył mecz jako środkowy obrońca - podkreślił Kolendowicz. - To też w nawiązaniu do moich słów o zespole: u mnie każdy jest ważny i - w odpowiednim momencie - musi spełniać zadania na boisku. Kulu w końcówce pozwalał nam zarządzać wynikiem i bronił jako środkowy obrońca. To też pokazuje jak jest ważny i jak zależy mu na zespole - wyznał.

Koulouris pewnie kroczy po koronę króla strzelców

Kontrakt obowiązuje jeszcze przez rok. Jednak każdym golem Grek podbija cenę. Przed przyjazdem do Polski występował na Cyprze, we Francji, Austrii i Turcji.

- Cieszę się, że udało nam się takiego piłkarza pozyskać - tłumaczył Kolendowicz. - Cieszę się, że udaje się nam go rozwijać i że prowadzi nas do zwycięstw. Według mnie pewnie kroczy po koronę króla strzelców - przekonywał trener Pogoni.

Grecki Bóg Pogoni trafi Legię w finale Pucharu Polski?

Czy Koulourisa będzie tak skuteczny także w finale Pucharu Polski z Legią? Przed rokiem zdobył bramkę na Stadionie Narodowym, ale trofeum wywalczyła Wisła Kraków.

