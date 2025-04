Mikael Ishak przedłuży serię z Radomiakiem?

W poprzedniej kolejce Szwed poprowadził Lecha do wygranej z Cracovią. Strzelił 18. gola w rozgrywkach, jest wiceliderem w klasyfikacji najlepszych strzelców i ma szanse na snajperskie berło. Trener Niels Frederiksen jest zadowolony, że kapitan drużyny znów jest regularny. Ishak trafiał w czterech meczach z rzędu. Czy przedłuży strzelecką passę w starciu z Radomiakiem w 30. kolejce?

Kapitan Lecha coraz wyżej w klubowej galerii sław

Kapitan Lecha w spotkaniu z Cracovią zapisał się w historii klubu. Strzelił już 70 goli w lidze, co daje mu miano najskuteczniejszego cudzoziemca w historii Kolejorza. Pnie się także w zestawieniu najlepszych strzelców poznańskiej drużyny. Jest już trzeci w tym wyścigu, a ostatnio z podium zepchnął ikonę - Mirosława Okońskiego. Ishak jest także trzeci w klasyfikacji najskuteczniejszych obcokrajowców w dziejach ekstraklasy.

Piotr Reiss o gwieździe Lecha

Były napastnik Lecha Piotr Reiss uważa, że jak Ishak jest w dobrej dyspozycji i strzela gole, to cały zespół prezentuje się lepiej.

- Ishak to łowca bramek, ma oko do ich strzelania - powiedział niedawno Piotr Reiss w rozmowie z Super Expressem. - Gdyby nie jego bramki, to nie wiem, w którym miejscu byłby teraz zespół. Wykorzystuje ofensywny potencjał drużyny. To typowy snajper i szczerze, to nie widzę go na innej pozycji. Jest skuteczny w tym, co robi. Świetnie gra tyłem do bramki. Jest silny, ustawia sobie rywali tak, jak mu pasuje. Niech Ishak pędzi z Kolejorzem po tytuł - zadeklarował były gwiazdor poznańskiej drużyny.

Wydaje się, że Lech po słabszym początku rozkręcił się na dobre. Najwyraźniej zadyszka minęła, bo Kolejorz dogonił Raków w tabeli i ustępuje mu tylko gorszym bilansem bezpośrednich meczów. Duże zasługi ma w tym Mikael Ishak (33 l.), który utrzymuje poznański zespół przy życiu w walce o tytuł.

