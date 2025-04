Goncalo Feio: Lechia ma odważny skład

Legia przegrywała, gdy trafił Rifet Kapić z rzutu wolnego. Jednak w ostatniej minucie pierwszej połowy wyrównał Luquinhas. Na początku drugiej połowy Ilja Szkurin nie wykorzystał rzutu karnego. W piątej minucie doliczonego czasu złotą główką wygraną dał Jan Ziółkowski.

- Chciałem docenić przeciwnika - powiedział trener Goncalo Feio podczas konferencji prasowej. - To rywal, który w tej rundzie wygrał z Lechem, wygrał Jagiellonią. Momentami można było zrozumieć dlaczego. Młody, intensywny i odważny skład. Duża skala talentu, groźne skrzydła i bardzo groźne kontry.

Legia znów odwróciła losy spotkania

Portugalczyk zwrócił uwagę na to, jak Legia radziła sobie w starciu z Lechią.

- Nie weszliśmy źle w mecz - ocenił trener Feio. - Mieliśmy okazje od razu na początku, ale potem on się wyrównał. To coś, czego nie chcemy, szczególnie na naszym stadionie. Ale po raz kolejny byliśmy wstanie odwrócić wynik. Myślę, że w drugiej połowie z bardzo dużą konsekwencją dążyliśmy do tego zwycięstwa. Bramkę na 2:1 mogła paść wcześniej.

Jan Ziółkowski rozegrał bardzo dobry mecz

Docenił postawę Jana Ziółkowskiego i wejście Wahana Biczachczjana, który zaliczył asystę przy zwycięskim trafieniu.

- Wchodzimy w ostatnią fazę sezonu - dodał trener Feio. - Bramka Ziółkowskiego jest podsumowaniem jego bardzo dobrego występu. W moim dczuciu fenomenalną piłkę dał Wahan Biczachczjan. To już są liczby. To jest pomaganie drużynie. To jest to, co najbardziej mnie cieszy.

Legia ma grać do samego końca

Szkoleniowiec podkreślił, co jest ważne w grze jego podopiecznych.

- Wygrałem sporo tych meczów po 90. minucie - wymienił trener Feio. - Zresztą, to jest coś, co chcę, żeby to było charakterystyczne dla zespołów, które prowadzę. Wiara i dążenie do celu do samego końca. Nie przypominam sobie sytuacji, w której na koniec pierwszej i drugiej połowy padły by gole.

