Juergen Elitim grał z urazem ręki

W meczu z Lechią nie zagrał Juergen Elitim. Kolumbijski pomocnik doznał urazu ręki w starciu z Górnikiem.

- Juergen Elitim ostatnie trzy mecze grał ze złamaną ręką - wyjawił trener Feio. - To się wydarzyło podczas meczu z Górnikiem. Ze względu na dwumecz z Chelsea i mecz z Jagiellonią, to piłkarz wytrzymał ten ból. Bardzo zależało na zagraniu w tych spotkaniach. Od razu po powrocie z Londynu udał się z doktorem na blok operacyjny. Miał operację ręki. Na dniach dołączy z powrotem do drużyny. Dwa dni po operacji to byłoby zbyt szybko.

Artur Jędrzejczyk goni legendy Legii. Madonna na trybunach w Londynie!

Marc Gual wraca do treningów z Legią

Dłużej jednak pauzuje trio. Marc Gual wypadł po meczu z Ruchem w półfinale Pucharu Polski. Hiszpan miał problem z mięśniem dwugłowym uda. Wtedy także Bartosz Kapustka uszkodził więzadło poboczne w kolanie. Z kolei Paweł Wszołek także naderwał mięsień dwugłowy uda, ale zrobił to w pierwszym starciu z Chelsea w ćwierćfinale Ligi Konferencji.

- Marc Gual od jutra będzie w normalnym treningu z drużyną - zapowiedział trener Feio. - W ostatnich dniach częściowo w nich uczestniczył. Paweł Wszołek robi bardzo duży postęp. Codziennie oceniamy, kiedy będzie mógł dołączyć do drużyny. Myślę, że nastąpi to lada moment. Myślę, że na dniach w przypadku Bartka Kapustki klub w szczegółach to ogłosi. Wiele wskazuje na to, że to koniec sezonu.

Tomas Pekhart był ostoją Legii z Chelsea. "To dla niego nagroda"

Legia pokonała 2:1 Lechię w 29. kolejce PKO BP Ekstraklasy. Jednak w tym spotkaniu nie zagrało aż czterech kluczowych piłkarzy warszawskiej drużyny. Kontuzjowani są: Juergen Elitim, Paweł Wszołek, Marc Gual i Bartosz Kapustka. Kiedy ten kwartet będzie gotowy do gry?

QUIZ: Ile wiesz o Legii Warszawa? Pytanie 1 z 10 Zacznijmy od podstaw. W którym roku powstała Legia Warszawa? 1911 1916 1921 1922 Następne pytanie

Sonda Kto będzie mistrzem Polski w sezonie 2024/25? Jagiellonia Białystok Lech Poznań Raków Częstochowa Trudno przewidzieć