Robert Lewandowski uwagi wymieniał z Niemcem

Polski napastnik wypadł z powodu kontuzji mięśniowej, która wyklucza go z gry na kilka tygodni. Uwagi na temat gry wymieniał z nie byle kim. Towarzyszył mu bowiem bramkarz Marc-Andre ter Stegen. Niemiec już jest zdrowy i wznowił treningi. Jak wypadł zatem ostatni test przed sobotnim finałem Pucharu Króla z Realem?

Krótkie i wymowne słowa Szczęsnego po meczu z Mallorcą. I wszystko jasne, o to chodziło!

Totalna dominacja Barcelony, a bramek mało

Dominacja Barcelony w tym spotkaniu nie podlegała dyskusji. Gorzej było jednak ze skutecznością i wykończaniem stwarzanych sytuacji. Naliczono w całym meczu aż 38 strzałów (24 w pierwszej połowie) ze strony Katalończyków. Golkiper Mallorki Leo Roman miał co robić i radził sobie świetnie. Za to jeszcze przed przerwą Wojciech Szczęsny musiał wyciągać piłkę z siatki. Pokonał go Mateu Morey. Jednak radość gości była krótka, bo w tej sytuacji był spalony.

Od koszykówki do spotkań z Maradoną i Messim. Sportowe pasje papieża Franciszka

Wojciech Szczęsny: Jeden mecz bliżej celu

Druga połowa zaczęła się wyśmienicie dla Barcelony, bo już w pierwszej akcji Dani Olmo technicznym strzałem z lewej nogi pokonał bramkarza Mallorki. I choć kolejnych szans nie brakowało, to jednak na tym Barcelona skończyła strzelanie. Dzięki zwycięstwu umocniła się na pozycji lidera w LaLiga. To dla niej 14. spotkanie bez porażki w lidze. - Jeden mecz bliżej do naszego celu - napisał Szczęsny w mediach społecznościowych. Jeśli Barcelona chce zdobyć Puchar Króla, to w sobotnim starciu z Realem koniecznie musi poprawić skuteczność.

Nie żyje Ojciec Święty Franciszek. Kochał futbol, osobiście gratulował wspaniałego meczu Robertowi Lewandowskiemu

Piłkarze Barcelony zrobili kolejny krok na drodze do mistrzostwa Hiszpanii. Wprawdzie mieli ogromną przewagę, ale pokonali u siebie Mallorkę tylko 1:0. Trudno uwierzyć, że przy tylu sytuacjach skończyło się tak niskim wynikiem. Kontuzjowany Robert Lewandowski (37 l.) z trybun obserwował poczynania nieskutecznych kolegów.

QUIZ. Ile wiesz o Wojciechu Szczęsnym? Mniej niż 8/15 to wstyd! Pytanie 1 z 15 Zacznijmy od czegoś łatwego. Wojciech Szczęsny jest synem innego, znanego bramkarza. Podaj jego imię Marek Jan Maciej Następne pytanie