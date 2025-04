Jesus Imaz mknie do setki. Tym rywalom lubi strzelać as Jagiellonii

Lech jest w idealnej sytuacji

Lech ostatnio przebudził się i pokazał, że nie rezygnuje z walki o mistrzostwo Polski. Trener Kolejorza nie ukrywa, co jest celem jego zespołem.

- Myślę, że jesteśmy w idealnej sytuacji - powiedział trener Niels Frederiksen podczas konferencji prasowej, cytowany przez PAP. - Plasujemy się w czołówce tabeli, walczymy o jak najlepsze miejsce. Jestem przekonany, że wszyscy inni piłkarze chcieliby być w podobnym położeniu. To jest przecież bardziej ekscytujące.

Radomiak będzie się bronił

W każdym razie Lech nie może pozwolić sobie na stratę punktów. Szczególnie, że prowadzący Lech w tej kolejce zmierzy się u siebie ze Śląskiem Wroclaw. Teraz przed poznańskim zespołem wyjazdowy mecz z Radomiakiem.

- Liczę jednak na to, że to my będziemy częściej przy piłce - wyznał trener Frederiksen. - Myślę, że przeciwnik będzie bronił się raczej nisko, z piątką zawodników z tyłu. Musimy znaleźć sposób na taką defensywę i próbować kreować sytuacje.

Lech musi uważać na stałe fragmenty

Szkoleniowiec zwrócił uwagę na mocne strony Radomiaka. Będzie uczulał podopiecznych na ten sposób gry radomian.

- Chciałbym, że Radomiak wyżej nas atakował - tłumaczył trener Frederiksen. - Postawił na bardziej otwartą grę, ale nie jestem pewny, czy się na to zdecydują. To jest bardzo dobrze zorganizowany zespół, szczególnie w defensywie. Mają bardzo szybkich skrzydłowych. Ich kontrataki są bardzo groźne. Musimy też uważać na stałe fragmenty gry.

