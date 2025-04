i Autor: cyfrasport, Cyfrasport Jakub Kiwior

Kadrowicz z premierowym trafieniem

Jakub Kiwior idzie jak burza! Tego gola dla Arsenalu trzeba zobaczyć! [WIDEO]

Jakub Kiwior wskoczył do składu Arsenalu i wyśmienicie wykorzystuje szansę. Ponownie znalazł się w wyjściowym zestawieniu Kanonierów i na początku meczu z Crystal Palace rozpoczął strzelanie. To jego pierwsza bramka w tym sezonie. Potem jeszcze była fenomenalna interwencja! Do przerwy Arsenal prowadzi 2:1 z Crystal Palace w 33. kolejce Premier League.