Szkoleniowiec szczery do bólu

Ivan Djurdjević żałuje czerwonej kartki

Serb podjął się misji utrzymania mielczan w ekstraklasie. Jednak na razie daleka droga do tego. W meczu z Górnikiem jego podopieczni strzelili nawet gola. Do siatki trafił Matthew Guillaumier. Jednak sędzia tego trafienia nie uznał, bo był spalony. Po chwili Piotr Wlazło dostał drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartkę i przez ostatni kwadrans ekipa z Podkarpacia grała w osłabienu. To był dla Stali dziewiąty z rzędu mecz bez wygranej.

- Zdobyliśmy zamiast trzech tylko jeden punkt - powiedział trener Ivan Djurdjević podczas konferencji prasowej, cytowany przez PAP. - Jednak pierwsza połowa była lepsza w wykonaniu Górnika. W drugiej graliśmy bardzo dobrze. Szkoda, że dostaliśmy czerwoną kartkę.

Rośnie presja na Stali

Trener zdaje sobie sytuację w jakiej znalazł się prowadzony przez niego zespół.

- Z każdym następnym meczem ciąży na nas coraz większa presja - wyznał trener Djurdjević. - Jest coraz mniej punktów do zdobycia. Jednak wszyscy widzą jak teraz zespół gra, a jak prezentował się wcześniej. Myślę, że na boisku widać jaką pracę wykonuje drużyna na treningach.

Stal będzie walczyła do końca

Szkoleniowiec jednak nie traci nadziei, że misja utrzymania Stali na najwyższym szczeblu zakończy się sukcesem.

- Wiem, że jest wielu takich, którzy już na nas nie stawiają - tłumaczył trener Djurdjević, cytowany przez PAP. - Uważają, że Stal spadnie. Jednak drużyna pokazała, że walczymy do końca.

Stal miała okazje z Górnikiem

Przed Stalą pięć meczów, w których zespół musi zacząć punktować.

- Zespół wyglądał bardzo dobrze pod względem fizycznym - zaznaczył trener Djurdjević. - Obraz meczu, szczególnie w drugiej połowie, był bardzo dobry, patrząc na nas. Mieliśmy klarowne okazje, aby strzelić bramkę. Jednak to się nie udało.

