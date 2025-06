Kariera Roberta Lewandowskiego w kadrze. Sprawdź się w quizie o legendzie. Gole, liczby, selekcjonerzy

W niedzielę (8 czerwca) przez reprezentację Polski przeszło istne tsunami. Robert Lewandowski, wieloletni lider drużyny i jej kapitan, zrezygnował z gry w kadrze dopóki jej selekcjonerem będzie Michał Probierz. Wszystko zaczęło się od decyzji trenera o pozbawieniu "Lewego" kapitańskiej opaski i przekazaniu jej Piotrowi Zielińskiemu. Wszystko tuż przed ważnym meczem z Finlandią w eliminacjach do mistrzostw świata 2028. W nim i tak Biało-Czerwoni mieli sobie radzić bez Lewandowskiego, ale mało kto spodziewał się, że dwa dni przed kluczowym eliminacyjnym starciem wybuchnie taka burza.

QUIZ: Robert Lewandowski w reprezentacji Polski. Sprawdź się!

Na dzień 9 czerwca 2025 roku kariera Lewandowskiego w reprezentacji jest zakończona. Z tej okazji przygotowaliśmy możliwość, aby każdy kibic sprawdził swoją pamięć o najważniejszych występach byłego już kapitana w narodowych barwach. Zaczynamy od samego początku - debiutu, który raz na zawsze zmienił historię polskiej piłki. Sprawdź się w poniższym quizie!

Lewandowski zrezygnował z reprezentacji

Przypomnijmy: "Biorąc pod uwagę okoliczności i utratę zaufania do selekcjonera Reprezentacji Polski postanowiłem do czasu kiedy jest trenerem zrezygnować z gry w Reprezentacji Polski. Mam nadzieję, że będzie dane mi jeszcze zagrać dla najlepszych kibiców na świecie" - ogłosił w niedzielę Lewandowski. Nie wykluczył zatem, że jeszcze wróci do reprezentacji, ale na pewno nie pod wodzą obecnego selekcjonera. To sprawia, że pozycja Probierza przed meczem z Finlandią jest mocno podważana. Trener ma odnieść się do całej sytuacji w poniedziałek podczas oficjalnej konferencji, w której weźmie udział także nowy kapitan - Piotr Zieliński.

