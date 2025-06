Finlandia-Polska: Mecz w cieniu walki o życie człowieka. Co wiemy o stanie zdrowia kibica?

Miażdżące liczby po meczu Finlandia – Polska. TVP ujawniło dokładne dane! To efekt afery z Lewandowskim?

Kulesza stawia na Majewskiego

Komunikat ze strony związku ukazał się na stronie, ale nie dotyczył pierwszej kadry. PZPN poinformował o nowym kontrakcie dla trenera Adama Majewskiego, którego reprezentacja Polski do lat U-21 rozpocznie dziś udział w finałach młodzieżowych mistrzostw Europy. Nowa umowa oznacza, że szkoleniowiec młodzieżówki dostał duży kredyt zaufania i - nawet mimo niepowodzenia na obecnym turnieju - będzie miał okazję prowadzić drużynę w kolejnych eliminacjach EURO, których finały zostaną rozegrane w Albanii i Serbii w 2027 roku.

Jan Tomaszewski grzmi po kompromitacji z Finlandią. „Kulesza, zwolnij Probierza!”

Majewski wprowadził młodzieżówkę na EURO

Majewski przejął kadrę w trakcie eliminacji, we wrześniu 2023 roku, gdy jego poprzednik Michał Probierz został selekcjonerem kadry seniorów. To właśnie wprowadził młodzieżówkę do finałów EURO, które startuje na Słowacji. Zaczynamy turniej meczem z Gruzją potem gramy Portugalią i Francją.

Dymisja Michała Probierza? Jasna odpowiedź: „Wciąż wierzę w powodzenie mojej misji”

Dorna komplementuje szkoleniowca

- Przedłużenie kontraktu z trenerem Adamem Majewskim to efekt naszej długofalowej strategii dotyczącej reprezentacji młodzieżowych - powiedział Marcin Dorna, dyrektor sportowy PZPN, cytowany przez oficjalny portal związku. - Trener świetnie wywiązał się ze swoich zadań. Rozwija zawodników, awansował z drużyną na mistrzostwa Europy i zrealizował postawione cele. Doceniamy jego podejście, zaangażowanie i sposób pracy z młodymi zawodnikami. Wierzymy, że kontynuacja tej współpracy przyniesie kolejne dobre efekty. Teraz wszyscy skupiamy się na jak najlepszym występie podczas EURO na Słowacji – podkreślił przedstawiciel polskiej federacji.

Miażdżące liczby po meczu Finlandia – Polska. TVP ujawniło dokładne dane! To efekt afery z Lewandowskim?

Cała piłkarska żyła tym, jaką decyzję podejmie prezes PZPN Cezary Kulesza w temacie trenera Michała Probierza. Oczekiwano na informację ze strony naszego związku. Oczywiście pojawił się komunikat w godzinach popołudniowych. Owszem dotyczył selekcjonera, ale był mały haczyk. O co chodzi?

QUIZ: Robert Lewandowski w reprezentacji Polski. Pamiętasz legendarne występy? Pytanie 1 z 12 Od tego się zaczęło. Z jakim rywalem zadebiutował Robert Lewandowski? Andora Liechtenstein San Marino Następne pytanie

Kibice skandują "Lewandowski" pod stadionem w Helsinkach! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Do meczu pozostało już tylko parę godzin, dlatego podrzucamy Wam wywiad z naszym selekcjonerem reprezentacji U21! 👌🔗 https://t.co/2M4hlrs9Ch pic.twitter.com/zmGJEaP0ib— Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) June 11, 2025

Dekołczing Osobisty Lewandowski, LOT w kosmos i Sosnowiec. DEKOŁCZING OSOBISTY

Spis treści